„Służyć wiernie Narodowi" - odznaczenia i wyróżnienia, a także ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Data publikacji 14.01.2026 W Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu odbyła się dzisiaj (14.01) wyjątkowa uroczystość. W obecności przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP, władz wojewódzkich oraz zaproszonych gości, wręczono medale państwowe i odznaczenia resortowe za wieloletnią, wzorową służbę oraz zasługi dla bezpieczeństwa Polski, a 101 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i złożenia meldunku nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu przez dowódcę uroczystości podkom. Daniela Motyla.

Medale za Długoletnią Służbę…

Pierwsza część zbiórki poświęcona była osobom, które swoją pracą i służbą w szczególny sposób przyczyniły się do budowania bezpieczeństwa i profesjonalizmu formacji. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aktu dekoracji Medalami za Długoletnią Służbę dokonała doradczyni Prezydenta RP Beata Kempa. Wyróżniono kilkudziesięciu funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. 23 osoby odznaczone zostały Medalem Złotym, 23 Medalem Srebrnym oraz 4 osoby Medalem Brązowym.

…oraz odznaki „Zasłużony Policjant”

Kolejnym kluczowym punktem uroczystości było wręczenie odznak „Zasłużony Policjant”, przyznawanych w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć, które przyczyniły się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego. Złotą odznakę otrzymał podinsp. Krzysztof Nobis - Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP zs.w Radomiu. Srebrnymi odznakami uhonorowano 4 funkcjonariuszy, a brązowymi 12 policjantów reprezentujących m.in. komendy powiatowe i miejskie.

Szczególne podziękowania dla partnerów instytucjonalnych

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie medali „Za Zasługi dla Policji”, przyznawanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji osobom, które aktywnie wspierają działania na rzecz bezpieczeństwa. Odznaczenia wręczyli nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji” uhonorowani zostali: Zbigniew Kapciak - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Radomiu, Leszek Ruszczyk - Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Policji” otrzymali: płk Witold Bubak - Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, kpt. SG Radosław Kwiatek - Komendant Placówki Straży Granicznej w Radomiu, dr Paweł Śwital - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego oraz Zbigniew Włodarczyk - pracownik Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zs. w Radomiu.

Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Beata Kempa złożyła gratulacje wszystkim odznaczonym, a także wyróżnionych medalami i odznaczeniami resortowymi mówiąc:

To jest ważne, piękne i zasłużone święto. Wszystkie wnioski, które zostały przesłane do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej były bardzo szczegółowo, bardzo pięknie i wzorowo uzasadnione. Tam została zawarta Wasza ciężka praca, ale też to, co wybrzmiewa szczególnie w takich wnioskach, to wzorowo pełniona misja i służba dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej, za co Prezydent podpisując wnioski uhonorowuje Was.

Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podziękowała także za codzienną służbę i za to, że wszyscy możemy czuć się bezpiecznie. Beata Kempa swoje słowa skierowała także do rodzin ślubujących, bez wsparcia których ta misja i służba byłaby albo niemożliwa, albo zdecydowanie trudniejsza, a na pewno nie byłoby takich efektów. Ślubującym policjantom życzyła m.in. dochowania wierności Rzeczpospolitej w zakresie bezpieczeństwa:

„To wielki honor i zaszczyt, ale to również ogromne zobowiązanie. Niech dzisiejsza przysięga wybrzmi i będzie zawsze z Wami, do końca Waszej służby.”

Wielkie wzmocnienie garnizonu - 101 nowych funkcjonariuszy

Najbardziej podniosłym momentem było ślubowanie nowo przyjętych adeptów policyjnego rzemiosła. Rotę przysięgi wypowiedziało 101 policjantów, w tym aż 50 kobiet. - „To tylko chwila, lecz niezwykle podniosła. Od niej rozpoczyna się Wasza droga zawodowa, która - mamy nadzieję - będzie pełna sukcesów i poczucia dobrze pełnionej służby” - wybrzmiało podczas uroczystości.

Nowi funkcjonariusze, po ukończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi 16 jednostek powiatowych i miejskich garnizonu mazowieckiego, a także Oddziały Prewencji Policji w Radomiu i Płocku oraz Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Ostrołęce.

Nadinsp. Waldemar Wołowiec Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu zwrócił się do odznaczonych i wyróżnionych policjantów i pracowników Policji mówiąc, że to dzięki ich pracy garnizon mazowiecki jest bardzo dobrze oceniany, a społeczeństwo czuje się bezpiecznie.

Słowa podziękowania skierował także do kolegów w innych mundurach, tych, którzy na co dzień pełnią z policjantami służbę m.in. na granicy, na ciężkich, mazowieckich drogach, czy aktualnie na torach. Nadinsp. Wołowiec podziękował dyrektorowi i przedstawicielowi uczelni, którzy wspierają komendę w działaniach profilaktycznych i szkoleniach.

Podziękował rodzinom nowo przyjętych funkcjonariuszy za nauczenie patriotyzmu i empatii wobec drugiego człowieka. Następnie Komendant zwrócił się do ślubujących:

Dzisiejszą datę będziecie pamiętali całe życie. Wybraliście dobrą służbę, tak jak mówi rota ślubowania, nawet z narażeniem życia. Życzę żebyście nigdy nie zwątpili, że noszenie granatowego munduru jest zaszczytem i honorem. Życzę, żebyście z każdej służby wracali bezpiecznie do domów.

Następnie głos zabrał II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek, który powiedział:

Dzisiejsza uroczystość to dwa ważne wydarzenia. Z jednej strony uhonorowaliśmy za nienaganną służbę ojczyźnie wielu policjantów, za co Wam serdecznie dziękuję. Z drugiej przyjmujemy w szeregi nowych funkcjonariuszy i nowe funkcjonariuszki. Zarówno jednej, jak i drugiej grupie należą się dzisiaj ukłony, słowa gratulacji i podziękowań, bo to Wy wzięliście lata temu, albo bierzecie właśnie dzisiaj na swoje barki ogromną odpowiedzialność za życie i zdrowie naszych obywateli, za ład publiczny, za przestrzeganie prawa. Służba w Policji to niełatwa praca wymagająca i często niedoceniona, ale Wy dzisiaj macie dobre wzorce, aby brać z nich przykład. Macie doświadczonych funkcjonariuszy, z których możecie być dumny, możecie oddawać im szacunek i uczyć się od nich, bo naprawdę jest od kogo.

Głos zabrali również mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz mł. asp. Michał Strzelec - Wiceprzewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” funkcjonariuszy i pracowników Policji woj. mazowieckiego, a także ks. Jarosław Rożek - kapelan mazowieckich policjantów.

Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz indywidualnymi gratulacjami i życzeniami.

Zespół Prasowy KWP