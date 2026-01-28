Kolejne 3 tysiące misiów z numerem telefonu zaufania przekazano mazowieckiej Policji Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) przekazało Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 3000 pluszowych misiów z numerem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111. Maskotki, wręczone przez wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, trafią do jednostek policji na terenie całego regionu, wspierając działania prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą domową i problemami z uzależnieniami. Misie mają przypominać najmłodszym o możliwości skorzystania z bezpłatnej, całodobowej pomocy psychologicznej.

Od 11 lat Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę wspiera mazowiecką policję w działaniach służących ochronie najmłodszych przed przemocą domową i skutkami uzależnień. Dotychczas przekazano już ponad 6 tysięcy misiów, a w tym roku kolejne 3 tysiące maskotek trafi do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, skąd zostaną rozdystrybuowane do miejskich i powiatowych komend garnizonu mazowieckiego.

Dzięki przekazywaniu policjantom maskotek z nadrukowanym numerem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 – oraz adresem strony internetowej www.116111.pl, dzieci i młodzież mogą łatwiej zapamiętać, gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. Maskotki to nie tylko symbol wsparcia, ale także praktyczne narzędzie, które pomaga funkcjonariuszom otworzyć rozmowę z najmłodszymi i pokazać im, że istnieje realna pomoc, której mogą szukać. Dzięki tej inicjatywie wiele dzieci nie tylko poczuje chwilową ulgę, lecz także otrzyma impuls, by sięgnąć po profesjonalne wsparcie i nie bać się z niego skorzystać.

– Statystyki dotyczące przemocy domowej i problemów związanych z uzależnieniami wciąż budzą niepokój. Wiele rodzin zmaga się z tymi trudnościami, a mazowieccy policjanci często muszą w nich interweniować. Dzieci w takich rodzinach nierzadko stają się ofiarami lub są świadkami przemocy. Dlatego naszym priorytetem jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i pokazanie, że zawsze mogą znaleźć wsparcie, a w trudnych momentach nie są pozostawione same sobie

– mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Według danych gromadzonych przez Policję, w 2025 roku na terenie garnizonu mazowieckiego policjanci wszczęli 4 872 formularze „Niebieskiej Karty”, w których wskazano 1 895 osób małoletnich doznających przemocy domowej. Zatrzymane zostały 2 072 osoby stosujące przemoc domową. Wobec osób stosujących przemoc domową zastosowano: 1 473 nakazów opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, 1 541 zakazów zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, 1 147 zakazów kontaktowania się, 147 zakazów wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy.

Raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023” pokazuje, że problem przemocy wobec dzieci jest wciąż bardzo poważny. 79% dzieci i młodzieży w Polsce doświadczyło w swoim życiu przynajmniej jednej formy przemocy lub zaniedbania. Wśród najczęstszych form przemocy 66% zajmuje przemoc rówieśnicza, ale aż 32% – przemoc ze strony bliskich dorosłych, a wykorzystanie seksualne bez kontaktu fizycznego – 26% i zaniedbanie emocjonalne – 23%. Nadużywanie alkoholu przez domownika pięciokrotnie zwiększa szansę na bycie świadkiem przemocy w domu, a trzy i półkrotnie szansę doświadczenia przemocy ze strony bliskich dorosłych. Doświadczenie przemocy wiąże się także z poważnymi konsekwencjami psychologicznymi: 22% badanych deklarowało samookaleczenia, a 9% miało za sobą próbę samobójczą.

– Dzięki współpracy Mazowieckiej Policji z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, dzieci objęte programem ochrony przed krzywdzeniem i przemocą, dostają możliwość przywrócenia poczucia bezpieczeństwa. Realizacja programu wpływa na zwiększenie wiedzy o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, także w sposób anonimowy. Może to ułatwić podjęcie decyzji o skorzystaniu z numeru telefonu zaufania lub w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, poinformowaniu Policji, że bezpieczeństwo dziecka czy rodziny jest zagrożone

– podkreślił insp. Jerzy Sztuc, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Maskotki trafiają przede wszystkim do dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą domową, w których występują również problemy związane z uzależnieniami. Otrzymały je wszystkie komendy powiatowe z garnizonu mazowieckiego, by mogły być wsparciem dla przeszkolonych policjantów w ich prewencyjnych i interwencyjnych akcjach. Dzielnicowi przekazują je m.in. najmłodszym podczas wizyt kontrolnych w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, wspierając poczucie bezpieczeństwa dzieci w trudnych sytuacjach.

– Na uwagę zasługuje fakt, iż „policjanci nie rozdają misiów dzieciom”. Ich zadaniem jest, by w ramach wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej, w ramach procedury „Niebieskie Karty”: zwrócić szczególną uwagę na dzieci wychowujące się w tych rodzinach – np. czy nie są zaniedbane, czy nie dzieje im się krzywda, nawiązać z nimi kontakt, poinformować, że Policja będzie podejmować działania na rzecz ich bezpieczeństwa. Przekazując maskotkę krzywdzonej osobie małoletniej, dzielnicowy zwraca uwagę na zamieszczony na koszulce misia nr telefonu zaufania, pod który dziecko w potrzebie może anonimowo zadzwonić i porozmawiać o swoich problemach

– zaznaczyła nadkom. Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, koordynator procedury „Niebieskiej Karty” na terenie garnizonu mazowieckiego.

– Od wielu lat przekazujemy policjantom maskotki, które wspierają działania przeciwko przemocy domowej i problemom związanym z uzależnieniami, ale nasze działania – tak jak i działania Policji nie kończą się na przekazaniu misiów. Organizujemy profesjonalne szkolenia – zarówno dla policjantów, jak i dla pracowników służb pomocowych. Wspieramy w tym zakresie również organizacje pozarządowe. Budujemy otoczenie, by wszystkie instytucje zaangażowane w reagowanie na przemoc domową i w przeciwdziałanie jej były wyposażone w odpowiednią wiedzę i kompetencje

– zauważył Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora MCPS ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny.

Tylko w ubiegłym roku z organizowanych przez MCPS szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy skorzystało ponad 4000 osób zajmujących się na co dzień tym zagadnieniem – m.in. pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, pedagogów. Wśród tematów pojawiały się procedura „Niebieskiej karty” i procedura odebrania dziecka, jak rozpoznawać i przeciwdziałać przemocy, praca z osobą jej doświadczającą. Zorganizowano superwizję indywidualną i grupową dla specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy – m.in. dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”, bo osoby pracujące na co dzień przy tym temacie potrzebują wsparcia, by móc prawidłowo wspierać innych. Na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczono w ubiegłym roku ponad 3 miliony złotych.

Kolejne środki wzmacniają w tym temacie działania organizacji pozarządowych. W ramach dotacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej od 2024 roku z budżetu województwa przekazano prawie 5,2 miliona złotych. Dzięki temu organizacje mogły prowadzić profilaktykę i edukację, uwrażliwiać poprzez kampanie społeczne, ale też prowadzić działania, które pozwolą służbom pomocowym nauczyć się pomagać osobom doświadczającym przemocy domowej. Realizowane były również programy korekcyjne dla sprawców przemocy, podczas których uczono sprawców m.in. jak rozwijać umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz w społeczeństwie, jak wychowywać dzieci bez używania przemocy, prowadzono programy terapeutyczne dla osób stosujących przemoc.

– Wsparcie policji w tym obszarze jest jedną z wielu inicjatyw, jakie realizujemy. Środki z budżetu województwa, a także środki z tzw. korkowego pozwalają nam prowadzić działania profilaktyczne, w szczególności te związane z zagrożeniami wynikającymi z nadużywania alkoholu. Przemoc domowa i uzależnienia to poważne problemy, dlatego zależy nam, aby dzieci w każdym możliwym wymiarze czuły się bezpieczne

– wyjaśnił Tomasz Osadnik, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (MCPS).

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej