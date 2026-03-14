Nowelizacja Kodeksu wykroczeń: art. 86c zakazuje driftu i jazdy na jednym kole Data publikacji 14.03.2026 Powrót Drukuj W ostatnim czasie weszła w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń, wprowadzająca do ustawy art. 86c. Przepis ten wprost penalizuje zachowania polegające na celowym wprowadzaniu pojazdu w poślizg oraz doprowadzaniu do utraty styczności z nawierzchnią choćby jednego koła, czyli m.in. jazdę motocyklem na jednym kole. Celem regulacji jest ograniczenie niebezpiecznych manewrów wykonywanych na drogach publicznych, w tym tzw. driftu.

Zgodnie z obowiązującym przepisem:

za celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg lub jazdę na jednym kołem grozi grzywna nie niższa niż 1500 zł,

jeżeli działanie to powoduje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, minimalna grzywna wynosi 2500 zł.

Nowelizacja jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych związanych z utratą panowania nad pojazdem podczas nielegalnych pokazów i zlotów. Eksperci podkreślają, że infrastruktura drogowa nie jest przystosowana do sportów motorowych — brak zabezpieczeń, zmienna przyczepność nawierzchni i obecność przeszkód sprawiają, że nawet pozornie kontrolowany poślizg może zakończyć się poważnym wypadkiem.

Pamiętajmy, że jedynym bezpiecznym miejscem do doskonalenia umiejętności związanych z poślizgiem są:

profesjonalne tory wyścigowe,

ośrodki doskonalenia techniki jazdy.

Obiekty te zapewniają kontrolowane warunki, odpowiednie zabezpieczenia oraz nadzór instruktorów.

Wprowadzenie art. 86c Kk ma przede wszystkim ograniczyć niebezpieczne zachowania na drogach publicznych.

Policja apeluje o rozsądek i podkreśla, że wykonywanie ryzykownych manewrów w ruchu drogowym może skutkować dotkliwymi sankcjami finansowymi oraz realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia uczestników ruchu.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Film: st. sierż. Tomasz Grądzki KPP w Węgrowie