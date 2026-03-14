Nowelizacja Kodeksu wykroczeń: art. 86c zakazuje driftu i jazdy na jednym kole
W ostatnim czasie weszła w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń, wprowadzająca do ustawy art. 86c. Przepis ten wprost penalizuje zachowania polegające na celowym wprowadzaniu pojazdu w poślizg oraz doprowadzaniu do utraty styczności z nawierzchnią choćby jednego koła, czyli m.in. jazdę motocyklem na jednym kole. Celem regulacji jest ograniczenie niebezpiecznych manewrów wykonywanych na drogach publicznych, w tym tzw. driftu.
Zgodnie z obowiązującym przepisem:
- za celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg lub jazdę na jednym kołem grozi grzywna nie niższa niż 1500 zł,
- jeżeli działanie to powoduje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, minimalna grzywna wynosi 2500 zł.
Nowelizacja jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych związanych z utratą panowania nad pojazdem podczas nielegalnych pokazów i zlotów. Eksperci podkreślają, że infrastruktura drogowa nie jest przystosowana do sportów motorowych — brak zabezpieczeń, zmienna przyczepność nawierzchni i obecność przeszkód sprawiają, że nawet pozornie kontrolowany poślizg może zakończyć się poważnym wypadkiem.
Pamiętajmy, że jedynym bezpiecznym miejscem do doskonalenia umiejętności związanych z poślizgiem są:
- profesjonalne tory wyścigowe,
- ośrodki doskonalenia techniki jazdy.
Obiekty te zapewniają kontrolowane warunki, odpowiednie zabezpieczenia oraz nadzór instruktorów.
Wprowadzenie art. 86c Kk ma przede wszystkim ograniczyć niebezpieczne zachowania na drogach publicznych.
Policja apeluje o rozsądek i podkreśla, że wykonywanie ryzykownych manewrów w ruchu drogowym może skutkować dotkliwymi sankcjami finansowymi oraz realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia uczestników ruchu.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu
Film: st. sierż. Tomasz Grądzki KPP w Węgrowie
