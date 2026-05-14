Międzyszkolne warsztaty PaT w Radomiu. Powstała radomska grupa "Przyszłość a Ty" Data publikacji 14.05.2026 W XII Liceum Ogólnokształcącym im. Witolda Gombrowicza w Radomiu odbyły się międzyszkolne warsztaty aktorskie w ramach programu Przyszłość a Ty (PaT). Zajęcia poprowadził Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Grzegorz Jach – twórca programu PaT, inicjatywy skierowanej do młodzieży, opartej na budowaniu odpowiedzialnych postaw społecznych poprzez aktywne zaangażowanie młodych ludzi. Efektem kilkugodzinnej, intensywnej pracy oprócz materiału profilaktycznego przedstawiającego problem uzależnienia od telefonów komórkowych wśród młodzieży jest też powstanie radomskiej grupy PaT.

W dniu 13 maja 2026 roku w murach XII Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Gombrowicza w Radomiu spotkali się uczniowie czterech radomskich szkół, by wziąć udział w nietuzinkowych warsztatach aktorskich realizowanych w ramach programu Przyszłość a Ty (PaT). W zajęciach uczestniczyli uczniowie:

Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta,

XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica,

XII Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Gombrowicza.

Warsztaty zorganizowali funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu we współpracy z Zespołem ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Zajęcia miały wyjątkowy, kreatywny charakter. Mimo że młodzi ludzie nie znali się wcześniej, szybko pokonali bariery komunikacyjne. Dzięki wspólnym ćwiczeniom, improwizacjom i pracy w grupach nawiązali nowe znajomości.

Kulminacyjnym punktem warsztatów było nagranie krótkiego filmu, który poprzedził casting. Podczas castingu każdy uczestnik otrzymał rolę do odegrania. Gotowa produkcja filmowa już wkrótce będzie miała swoją premierę na profilu Społeczność PaT.

Powstanie radomskiej grupy PaT to ważny krok w rozwoju programu w regionie radomskim. To nie tylko nowe twarze i energia, ale przede wszystkim deklaracja młodych ludzi, że chcą aktywnie działać na rzecz bezpieczeństwa i budowania odpowiedzialnych postaw w swoim środowisku.

podkom. Agnieszka Matysiak/Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu/PP

Zdjęcia i film: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu