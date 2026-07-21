Obchody Święta Policji w garnizonie mazowieckim Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Tegoroczne mazowieckie obchody Święta Policji odbyły się 21 lipca w Żyrardowie. Uroczystości z okazji 107. rocznicy powstania Policji Państwowej zgromadziły funkcjonariuszy, pracowników Policji, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz zaproszonych gości. Obchody uświetniły dwa ważne jubileusze: 100-lecie sportu w Policji oraz 100. rocznica utworzenia stanowiska dzielnicowego w strukturach polskiej Policji. Oficjalna część rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia, po której przemaszerowano do Centrum Kultury w Żyrardowie, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka z wręczeniem medali, odznaczeń, awansów i ślubowaniem nowo przyjętych funkcjonariuszy. Pomimo padającego deszczu wydarzeniu towarzyszył policyjny festyn, który zgromadził licznych odwiedzających.

Obchody Święta Policji garnizonu mazowieckiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie rozpoczęła msza święta koncelebrowana w intencji policjantów i pracowników Policji w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, której przewodniczył ks. Marek Solarczyk - Biskup Radomski. O oprawę muzyczną w kościele zadbała sopranistka Katarzyna Bochyńska-Wojdył, podinsp. w stanie spoczynku Justyna Gwardiak oraz Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji pod przewodnictwem kapelmistrza - insp. Janusza Trzepizura.

Po mszy uczestnicy przemieścili się do Centrum Kultury w Żyrardowie. Dowódca uroczystości nadkom. Szymon Duraziński złożył meldunek nadinspektorowi Romanowi Kusterowi - I Zastępcy Komendanta Głównego Policji o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji garnizonu mazowieckiego.

W trakcie uroczystości odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczczono minutą ciszy pamięć policjantów poległych na służbie. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Szymon Stachowiak - doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Żaneta Cwalina-Śliwowska- sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turyski, Mariusz Frankowski - Wojewoda Mazowiecki, Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezydent Miasta Żyrardów, Ewa Springer-Kakiet - Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, parlamentarzyści oraz kierownictwo zaprzyjaźnionych służb i instytucji.

W swoim wystąpieniu komendant Wołowiec podkreślił wyjątkowy charakter tegorocznych obchodów, związany z 107. rocznicą powstania Policji Państwowej oraz dwoma okrągłymi jubileuszami 100-leciem sportu w Policji i 100. rocznicą utworzenia stanowiska dzielnicowego. Podziękował policjantkom i policjantom za codzienną, rzetelną służbę oraz pracownikom cywilnym Policji za efektywne wsparcie.

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie, rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, otrzymało 640 policjantów. W korpusie oficerów starszych awansowało 62 mundurowych, w korpusie oficerów młodszych - 136, w korpusie aspirantów - 268, w korpusie podoficerów - 60 oraz w korpusie szeregowych 114 funkcjonariuszy.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadano odznaki Zasłużony Policjant. Złotą odznaką wyróżniono 2 policjantów, srebrną otrzymało 15 policjantów, natomiast brązową odznakę nadano 22 mundurowym. Wręczono także prezydenckie Medale za Długoletnią Służbę. Złoty medal otrzymało w sumie 4 osoby, srebrny - 15, brązowy - 1. Decyzją MSWiA nadano także Medale za zasługi dla Policji, w tym: 3 złote, 3 srebrne i 27 brązowych. Odznaczenia wręczali nadinsp. Roman Kuster - I Zastępca Komendanta Głównego Policji, doradca Prezydenta RP - Szymon Stachowiak oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu - nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Dzisiejsze święto było także okazją do wręczenia odznaczeń związkowych. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyznano Krzyż 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Wśród wyróżnionych znaleźli się: nadinsp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, nadinsp. w st. spocz. Michał Ledzion - były Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Robert Janik - Komendant Miejski Policji w Radomiu oraz insp. Mirosław Olszewski - Komendant Miejski Policji w Ostrołęce. Odznaczenia wręczyli mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu w asyście Wiceprzewodniczącego aspiranta sztabowego Tomasza Stopy.

Medale XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji otrzymało 5 osób, m.in. insp. Piotr Janik - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Odznaczenia m.in. wręczyła Anna Kwasiborska - Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Radomiu.

Decyzją Prezydium Komisji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność’’ Funkcjonariuszy i Pracowników Policji woj. mazowieckiego 3 osobom przyznano brązową odznakę za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Policji. Odznaczenia wręczyli kom. Radosław Szymański - Przewodniczący Rady Tymczasowej Sekcji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność’’ Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz mł. asp. Michał Strzelec - Wiceprzewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji woj. mazowieckiego.

Okolicznościowe wyróżnienia dla dzielnicowych z okazji 100-lecia tej formacji otrzymało 28 osób.

W trakcie zbiórki 113 nowo przyjętych funkcjonariuszy mazowieckiej Policji (w tym 43 policjantki) złożyło uroczyste ślubowanie. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym ślubowali bezpośrednio na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Ślubowanie przyjął nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Po części oficjalnej na uczestników czekał policyjny festyn rodzinny z pokazami sprzętu, tresury psów służbowych, konkursami i stoiskami promocyjnymi służb mundurowych.

Mazowieckie obchody Święta Policji 2026 były okazją do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. „Pomagamy i chronimy” - to motto, które codziennie realizują mazowieccy policjanci.

Dzień wcześniej w Żyrardowie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej podsumowująca pracę mazowieckiej Policji w pierwszym półroczu 2026 roku.

Mazowiecki garnizon Policji to obecnie 5843 policjantów, którzy pełnią służbę na terenie całego Mazowsza (z wyłączeniem KSP) i 1404 pracowników Policji. KWP zs. w Radomiu swoim działaniem obejmuje obszar 29 500 km kwadratowych. Zamieszkuje na nim ponad 2,5 miliona osób. Na terenie działania KWP funkcjonują 4 komendy miejskie oraz 24 komendy powiatowe Policji.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/PP