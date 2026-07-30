Ukrywał się przed 7,5-letnim wyrokiem. 38-latek zatrzymany przy wsparciu policyjnych kontrterrorystów Data publikacji 30.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych z Radomia i Olsztyna zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego, poszukiwanego listem gończym do odbycia kary 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna, skazany m.in. za handel narkotykami i pobicie, został obezwładniony na jednej z posesji w powiecie ostrołęckim.

Policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego prowadzili ustalenia zmierzające do zatrzymania 38-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego, który od dłuższego czasu ukrywał się przed organami ścigania.

Mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary 6 lat za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz 1,5 roku za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia, był dobrze znany organom ścigania również z innych przestępstw.

Z uwagi na policyjne ustalenia wskazujące, że poszukiwany może być niebezpieczny i może posiadać broń palną, do realizacji zatrzymania zaangażowano również funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Radomia i Olsztyna.

Policyjna akcja rozpoczęła się środę, 29 lipca, o świcie na jednej z posesji powiatu ostrołęckiego. Już po chwili od wejścia funkcjonariuszy mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych 38-latek został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, a następnie doprowadzony do jednego z Zakładów Karnych na terenie naszego kraju, gdzie odbędzie zasądzoną karę 7,5 roku pozbawienia wolności.

nadkom. Tomasz Żerański/KMP Ostrołęka/PP