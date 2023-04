Szron w Sułkowicach Data publikacji 09.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpoczął się pierwszy w tym roku kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków. Jednym z „uczniów” jest zakupiony przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu owczarek belgijski malinois. Pies otrzymał służbowe imię Szron oraz unikatowy i niepowtarzalny numer identyfikacyjny niczym funkcjonariusz Policji.

Szron pochodzi z hodowli Yellowdog i ma słowackie korzenie. W styczniu ukończył pierwszy rok życia. Opiekunem psa został sierż. szt. Grzegorz Kowalewski z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Będzie to pierwszy pies służbowy Grzegorza, który prywatnie jest też właścicielem owczarka belgijskiego malinois i wie, że praca z psami tej rasy jest niezwykle wymagająca.

Początkowo owczarki belgijskie były psami pasterskimi, odpowiadały za ochronę stada. To bardzo inteligentne psy stróżujące. Odpowiednie szkolenie i dobra socjalizacja stanowią podstawę ich pracy z przewodnikiem. Wymagają regularnego treningu i wysokiego poziomu stymulacji umysłowej. Niesamowita sprawność fizyczna, zamiłowanie do zadań węchowych i podejmowania wyzwań to cechy, które obecnie czynią z nich znakomity potencjał dla służb związanych z ochroną bezpieczeństwa, jak Policja, wojsko, Straż Graniczna.

Na podstawie testów smartDOG naukowcy z uniwersytetu Helsińskiego zidentyfikowali rasę psa, jeśli chodzi o najwyższą inteligencję i najlepsze funkcje poznawcze. Ocenie poddano ponad 1000 psów będących przedstawicielami 13 ras. Najmądrzejszą rasą okazał się owczarek belgijski malinois. Tuż za nim uplasował się border collie (Scientific reports/Authors and Affiliations: Department of Production Animal Medicine, University of Helsinki, 00014, Helsinki, Finland/Breed differences in social cognition, inhibitory control, and spatial problem-solving ability in the domestic dog Canis familiaris).

Kto wie, może w przyszłości Mazowiecka Policja postara się o psa rasy border collie…jeśli tylko znajdzie się odpowiednia hodowla i pies, który bez trudu podoła wszelkim testom w ZKP w Sułkowicach.

Tymczasem Grześkowi i Szronowi życzymy wspólnej pasji do długich spacerów, intensywnego treningu i owocnego szkolenia, które później przyniosą efekt w postaci pracy węchowej psa w jednostce.

Autor: mł.asp. Edyta Sułkowska