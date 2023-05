Policyjne motocyklowe patrole dbają o bezpieczeństwo na drogach w majowy weekend Data publikacji 01.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Coraz większa liczba jednośladów na drogach garnizonu mazowieckiego jest potwierdzeniem na to, że rozpoczął się sezon motocyklowy. W związku z tym podczas długiego weekendu na naszych ulicach o bezpieczeństwo dbają również policjanci na motocyklach. Mundurowi na jednośladach pełnią służbę zarówno na terenie miast, jak i na głównych ciągach komunikacyjnych. Informujemy, że wobec kierowców, którzy swoją jazdą będą stwarzali zagrożenie na drodze mundurowi zastosują zasadę "zero tolerancji".

Coraz ładniejsza aura i początek „majówki” sprawiło, że na drogach garnizonu mazowieckiego pojawili się miłośnicy jednośladów.



Warto jednak pamiętać o bezpieczeństwie, zwłaszcza na początku sezonu. W niektórych miejscach może na drodze leżeć piasek. Kierowcy samochodów dopiero przyzwyczajają się do większej liczby jednośladów na drodze. To wszystko w połączeniu z brakiem należytej ostrożności i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu drogowego może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń.



Dlatego w trosce o bezpieczeństwo kierowców aut oraz jednośladów funkcjonariusze ,,drogówki” prowadzą patrole na motocyklach, które zadbają, aby podróżowanie po naszych drogach odbywało się zgodnie z przepisami i bezpiecznie.



Nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone maszyny każdego roku są dużym ułatwieniem w eliminowaniu niebezpiecznych zachowań na drodze. Dzięki nim policjanci są w stanie jeszcze skuteczniej reagować na niebezpieczne zachowania, szczególnie ze strony nieodpowiedzialnych kierowców.



Policyjne motocykle będzie można spotkać zarówno na terenie miast, ale także na głównych ciągach komunikacyjnych. Służbę na nich pełnią doświadczeni funkcjonariusze wydziałów ruchu drogowego posiadający specjalne przeszkolenie.



Podczas służby policjanci zwracają szczególną uwagę na kierowców jednośladów, sposób ich jazdy, a także, czy mają odpowiednie uprawnienia do kierowania oraz wymagane dokumenty podczas kontroli.



Pod szczególnym nadzorem będą także miejsca, gdzie miłośnicy dwóch kółek nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego.



Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, a swoją brawurą możemy przyczynić się do ogromnej tragedii.



Apelujemy, aby kierowcy samochodów również pamiętali, że poprawa pogody, wiąże się z pojawieniem motocykli na drogach. Dlatego szczególnie uważnie należy spoglądać w lusterko. Jedni i drudzy muszą pamiętać, że nie są sami na drodze. Stosując te proste, ale skuteczne wskazówki, wszyscy przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.



Jednocześnie już dziś informujemy, że wobec osób, które z dróg publicznych będą urządzały sobie tor wyścigowy, będą wyciągane surowe konsekwencje.





kom. Tomasz Żerański-KMP Ostrołęka/Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu