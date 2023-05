Policyjny pościg przez 3 powiaty Data publikacji 07.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pościg za kierowcą vw, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej rozpoczął się w Grójcu. Uciekający uszkodził oznakowane radiowozy. Próbował także potrącić umundurowanego policjanta, który zmuszony był do oddania strzałów w kierunku pojazdu. Ostatecznie kierowca został zatrzymany po kilkudziesięciu kilometrach w powiecie radomskim. Okazało się, że był nietrzeźwy.

W niedzielę ok godz. 8.40 policjanci z Grójca postanowili zatrzymać do kontroli kierującego vw, który jednak, pomimo wyraźnie podawanych sygnałów podawanych przez mundurowych, kontynuował jazdę. W związku z niezatrzymaniem się do kontroli drogowej, policjanci ruszyli w pościg. W powiecie białobrzeskim kierujący vw na widok policyjnej blokady zatrzymał się, po czym wycofał i rozpędził wprost na umundurowanego funkcjonariusza, który oddał w kierunku vw kilkanaście strzałów, jednak i to nie powstrzymało kierującego, który uderzył w oznakowane radiowozy i kontynuował jazdę.

Ostatecznie pojazd został zatrzymany na polnej drodze w powiecie radomskim w okolicy m. Sewerynów. Okazało się, że za kierownicą siedział 34-latek z powiatu radomskiego, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W pojeździe ujawniono maczetę. Okazało się, że 38-letni pasażer został ranny w wyniku oddanych strzałów i został przetransportowany do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Trwają czynności procesowe oraz ustalany jest szczegółowo przebieg zdarzenia, a zespół kontrolny sprawdza działania podjęte przez funkcjonariuszy.

podinsp. Katarzyna Kucharska