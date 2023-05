Nowa siedziba Policji w Pułtusku i ślubowanie nowych policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów oraz nadinsp. Dariusz Augustyniak - I Zastępca Komendanta Głównego Policji wzięli udział w otwarciu nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Nowoczesny budynek będzie nowym miejscem pracy dla ponad 120 policjantów i pracowników Policji. Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy mazowieckiego garnizonu Policji.

W piątek (12.05) w Pułtusku odbyła się wyjątkowa uroczystość. Zebranych gości przywitał gospodarz spotkania, podinsp. Paweł Antośkiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku. Pierwszym elementem apelu było ślubowanie nowych policjantów.

Szeregi mazowieckiego garnizonu Policji zasiliło 65 funkcjonariuszy, w tym 15 kobiet. Nowi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec. Słowa roty wypowiadali z tym większą dumą i wzruszeniem, ponieważ w obecności licznie zgromadzonych rodzin i przyjaciół. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 16 jednostkach mazowieckiego garnizonu Policji oraz w Oddziałach Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku.

Dzisiejsza uroczystość była wydarzeniem szczególnym, nie tylko ze względu na przyjęcie nowych policjantów, którzy wygłosili słowa roty ślubowania i rozpoczęli służbę w mazowieckiej Policji, ale także ze względu na wręczone wyjątkowe wyróżnienia - nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyż Zasługi za Dzielność” i „Medale za Długoletnią Służbę” oraz przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. Odznaczenia wręczyli Wicepremier Henryk Kowalczyk, nadinsp. Dariusz Augustyniak - I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu.

Kolejnym miłym akcentem uroczystości było wręczenie medali „Za zasługi dla Policji”, które przyznawane są za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Wyróżnienie otrzymało 13 osób, które na co dzień współpracują z mazowiecką Policją.

Najważniejszą jednak częścią apelu i jednocześnie bardzo ważnym, a wręcz historycznym momentem dla pułtuskich policjantów i pracowników Policji, było uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Działania zmierzające do budowy nowej siedziby komendy rozpoczęły się w 2017 roku od zakupu działki pod jej budowę, a sama budowa ruszyła cztery lata później. Całkowity koszt inwestycji to blisko 27 milionów złotych, a sfinansowana została w całości z budżetu Policji oraz Centralnego Funduszu Wsparcia Policji (Program Modernizacji Policji na lata 2022-2025).

Budynek zaprojektowany został w kształcie rzutu litery H. Jest dwukondygnacyjny i podzielony na dwie strefy dostępności: ogólnodostępną i zamkniętą, przeznaczoną dla policjantów i pracowników Policji. Budynek, na miarę XXI wieku, jest pozbawiony barier technicznych i architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Jest ogrzewany gruntową pompą ciepła i wyposażony w klimakonwektory, które latem dadzą możliwość schłodzenia pomieszczeń biurowych.

Nie zabrakło w nim miejsca na salę konferencyjną, siłownię i nowoczesne archiwum. Na terenie działki zlokalizowany jest również budynek garażowy wraz z nowoczesną laserową strzelnicą, wiata samochodowa, kojce dla psów, parkingi dla pracowników i interesantów oraz zieleń rekreacyjna.

Symboliczny klucz do Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, podinsp. Pawłowi Antośkiewiczowi, szefowi miejscowych policjantów, wręczył Wicepremier Henryk Kowalczyk, któremu towarzyszyli nadinsp. Dariusz Augustyniak i nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Po wręczeniu symbolicznego klucza, ks. Jarosław Rożek - kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odmówi modlitwę i poświęcił budynek pułtuskiej komendy.

- Kilka lat temu zapadły decyzje, by policjanci mieli godne warunki pracy. Stary budynek nie przystawał już do oczekiwań, do wymagań, jakie powinien taki budynek spełniać. Te dobre warunki pracy dla policjantów, to także dobre warunki przyjęcia interesantów, gości, tych, którzy będą poszukiwali tutaj pomocy - powiedział Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów. - Dzisiaj patrząc na ogromne zaangażowanie poprzedniego komendanta powiatowego, Jarosława Olszewskiego, który wkładał tak wiele serca w tą budowę, patrzy na Nas z góry i cieszy się ze wszystkimi swoimi policjantami - dodał Wicepremier.

Do słów Henryka Kowalczyka przyłączył się nadinsp. Dariusz Augustyniak - I Zastępca Komendanta Głównego Policji. - Jest mi niezmiennie miło, że mogę uczestniczyć w tych wydarzeniach. To niewyobrażalnie wielki trud wieli ludzi, którzy pracowali nad tym, aby osiągną tak szczęśliwy finał. Nie sposób podziękować za środki, które w ostatnich latach otrzymała Policja. To ponad 12 miliardów złotych, które trafiły i trafią do Policji - mówił nadinsp. Augustyniak. - Składam podziękowania na ręce pana Wicepremiera za te wszystkie pieniądze, które do nas trafiły - dodał wiceszef Polskiej Policji.

Następnie głos zabrał Sylwester Dąbrowski, I Wicewojewoda Mazowiecki, który przyłączył się do gratulacji z okazji otwarcia nowej komendy. - Ale przede wszystkim gratuluję mieszkańcom, bo to dzięki tej inwestycji policjanci będą mogli lepiej zadbać o Wasze bezpieczeństwo - podkreślał Wicewojewoda Dąbrowski. Jako ostatni głos zabrał Jan Zalewski, starosta pułtuski, który podziękował Wiceprezesowi Rady Ministrów za wsparcie inwestycji. Starosta w imieniu pułtuskich samorządowców, na ręce podinsp. Pawła Antośkiewicza przekazał dotację w kwocie 100 tys. zł na zakup nowego samochodu.

Uroczysty apel zakończyła defilada. Oprawę uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą tamburmajora kom. Jakuba Pietruchy.

Zaproszeni goście zwiedzili budynek nowej komendy. W sali konferencyjnej znalazła swoje miejsce tablica poświęcona pamięci insp. Jarosława Olszewskiego - byłego Komendanta Powiatowego, który nagle i niespodziewanie zmarł w ubiegłym roku. Komendant dał się poznać jako dobry i uczciwy człowiek oraz sprawiedliwy i charyzmatyczny przywódca. Zwracał uwagę na problemy innych, zawsze śpieszył z pomocą i dobrym słowem.

Nowa komenda była jego wielkim marzeniem i celem, do którego dążył przez sześć lat służby w Pułtusku. To podczas jednej z ostatniej wizyt w wybudowanym już budynku poprosił o zdjęcie w pomieszczeniu, które miało być jego gabinetem. Niestety, los chciał inaczej….

Tablicę poświęconą pamięci byłego Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, odsłonili Henryk Kowalczyk, nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz żona ś.p. Komendanta Olszewskiego, Sylwia Olszewska. Delegacja złożyła kwiaty pod tablicą pamięci.

Zebrani goście, w tym rodziny nowych policjantów, mogli także wziąć udział w pikniku rodzinnym, podczas którego można było odwiedzić stoiska edukacyjno-profilaktyczne, na których wręczane były policyjne gadżety oraz przekazywane informacje dotyczące służby w Policji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko przygotowane przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, na którym wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć nowoczesną broń, która jest na wyposażeniu policjantów. Atrakcją spotkania był pokaz psów służbowych oraz pokaz przygotowany przez policjantów Oddziału Prewencji Policji w Płocku.

Zespół Prasowy/Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP