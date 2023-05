O 72 km/h za szybko i 5 000 zł mandatu. Wyprzedzanie karetki pogotowia na przejściu dla pieszych za 1 500 zł Data publikacji 24.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjny wideorestrator każdego dnia nagrywa niebezpieczne zachowania kierowców na drogach powiatu radomskiego. Wśród łamiących przepisy drogowe znalazł się 31-letni kierujący mini cooperem, który przekroczył już po raz kolejny dopuszczalną prędkość. Policjanci zastosowali tzw. "recydywę" i nałożyli na mężczyznę 5000 zł mandatu karnego. Inna kierująca wyprzedzała na przejściu dla pieszych ambulans. Za ten manewr "zapłaciła" 1500 złotych.

Codziennie policyjny wideorejestrator wyjeżdża na drogi powiatu radomskiego. Jego wykorzystanie jest ważnym elementem pracy policjantów radomskiej drogówki, pozwala on na zarejestrowanie najpoważniejszych wykroczeń popełnianych przez kierowców. Policjanci, którzy na co dzień pełnią w nim służbę są specjalistycznie przeszkoleni i należą do Mazowieckiej Grupy Speed powołanej do walki z tzw. „piratami drogowymi”. Niestety pomimo znaczącej zmiany przepisów i podniesienia kwot mandatów karnych oraz liczby punktów karnych kierowcy nadal popełniają te najpoważniejsze wykroczenia, które godzą w bezpieczeństwo na polskich drogach.

W niedzielę (20.05) około godziny 19 na trasie S7 w miejscowości Zakrzew policjanci radomskiej drogówki zatrzymali do kontroli 31-letniego mężczyznę, który pędził pojazdem mini cooper aż 192 km/h. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach szybko wyszło na jaw, że mężczyzna ma na swoim koncie podobne wykroczenia, dlatego kwalifikował się do warunków recydywy. Kierujący został ukarany mandatem w podwojonej kwocie 5000 złotych, a na jego konto kierowcy trafiło 15 punktów karnych, tym samym kierujący stracił uprawnienia do kierowania pojazdami z uwagi na przekroczenie ich dopuszczalnej liczby.

Natomiast w poniedziałek (22.05) około godziny 15.40 policyjny wideorejestrator podczas obserwacji przez mundurowych przejścia dla pieszych w miejscowości Wawrzyszów zarejestrował bardzo nieodpowiedzialne zachowanie 21-letniej kierującej seatem, która na oznakowanym przejściu dla pieszych wyprzedziła ambulans pogotowia. Na szczęście w rejonie przejścia nie było żadnego pieszego, którego prawdopodobnie ze względu na gabaryty wyprzedzanego pojazdu kierująca nawet by nie zauważyła. Wobec młodej kobiety policjanci zastosowali mandat karny w kwocie 1500 złotych i 15 punktów karnych.

Niestety pomimo zintensyfikowania działań radomskich policjantów nie ma dnia służby, aby nie ujawnili oni za pomocą wideorejestratora oraz innych urządzeń kontrolno–pomiarowych lub po prostu naocznie rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego wciąż popełnianych przez kierowców. Kolejny już raz apelujemy o rozwagę na drodze i przede wszystkim odpowiedzialne postępowanie, ponieważ chwila nieuwagi lub zbędny pośpiech może doprowadzić do tragedii.

Autor: sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa/WRD KMP w Radomiu.