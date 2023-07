Policjant na urlopie uratował tonącego mężczyznę Data publikacji 09.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z mszczonowskiego komisariatu podczas urlopu w Turcji zauważył tonącego w morzu mężczyznę, który po chwili zniknął pod wodą. Policjant natychmiast ruszył z pomocą i uratował ludzkie życie.

Sierż. Paweł Nietrzebka, na co dzień dzielnicowy z Komisariatu Policji w Mszczonowie, wraz z rodziną spędzał urlop w Kemerze w Turcji. W miniony weekend, podczas pływania w morzu, zauważył tonącego mężczyznę, który krzyczał o pomoc, a po chwili zniknął pod wodą. Policjant bez wahania zanurkował i zauważył, jak mężczyzna wypuszcza powietrze i idzie na dno. Policjant zanurkował, by wyciągnąć mężczyznę na powierzchnię. Gdy już na niej byli, mężczyzna uwiesił się na policjancie i pociągnął go pod wodę. Funkcjonariusz oswobodził się, podpłynął do mężczyzny od tyłu, zastosował chwyt ratowniczy i odholował go do liny z bojami ograniczającymi kąpielisko, a następnie zamocował jego ręce oplatając je linami tak, aby głowa znajdowała się nad powierzchnią.

Policjant krzyczał o pomoc, jednak nikt nie reagował. Funkcjonariusz cały czas sprawdzał stan poszkodowanego. Kiedy mężczyzna uspokoił się, a policjant postanowił sprowadzić pomoc, cały czas obserwując poszkodowanego. Z uwagi na fakt, że na brzegu nikogo nie było, funkcjonariusz dopłynął do brzegu, a później pobiegł do wypożyczalni sprzętu pływackiego, gdzie poinformował dwóch ratowników o zdarzeniu. Policjant razem z ratownikami popłynęli skuterami do poszkodowanego, który kurczowo trzymał się liny. Mężczyzna został podjęty z wody i przewieziony na brzeg, gdzie została mu udzielona pomoc.

Sierż. Paweł Nietrzebka jest z wykształcenia ratownikiem medycznym, a od 30 lat ma też uprawnienia ratownika wodnego. Policjant też często bierze udział w recertyfikacji innych policjantów z zakresu pierwszej pomocy, które systematycznie organizuje Wydział Kadr i Szkolenia KWP.

Autor: st. sierż. Patrycja Sochacka