Rozpędzoną ciężarówką przejechał przez środek ronda. O krok od tragedii… Data publikacji 13.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 43-letni kierowca ciężarówki przejechał przez środek ronda, uderzył w bariery energochłonne i wywrócił pojazd. Mężczyzna może mówić o dużym szczęściu ponieważ nie został poważnie ranny. Mundurowym tłumaczył, że zasnął za kierownicą. Wyszkowscy policjanci apelują o ostrożność na drogach. Za kierownicę wsiadajmy wyłącznie wypoczęci.

Do groźnie wyglądającej kolizji drogowej doszło w Wyszkowie na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Z ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że 43-letni kierowca ciężarówki jadąc drogą krajową nr 62 od strony Serocka rozpędzonym pojazdem przejechał przez środek ronda pokrytego trawą, uszkodził znaki drogowe, uderzył w bariery energochłonne i wywrócił pojazd. Mężczyzna był trzeźwy. Tłumaczył mundurowym, że zasnął za kierownicą. Mieszkaniec powiatu legionowskiego został przewieziony do szpitala. 43-latek może mówić o dużym szczęściu, ponieważ nie został poważnie ranny i po badaniach został wypisany do domu. Na szczęście również z naprzeciwka nie jechał żaden pojazd, bo to zdarzenie mogłoby mieć bardzo tragiczne skutki.

Policjanci wyszkowskiej drogówki na 43-letniego kierowcę nałożyli mandat karny.

Pamiętajmy: Za kierownicę siadajmy wypoczęci i w odpowiedniej kondycji psychofizycznej. Jeśli poczujemy pierwsze oznaki zmęczenia, zróbmy sobie przerwę. Warto się przewietrzyć, wykonać nawet najdrobniejsze ćwiczenia fizyczne, które z pewnością rozbudza nasz organizm. Nie bagatelizujmy uczucia senności za kierownicą, gdyż może się to skończyć naprawdę tragicznie.

Autor: kom. Damian Wroczyński

