Pokazy lotnicze pod czujnym okiem mazowieckich policjantów. Dzień pierwszy Data publikacji 26.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkuset policjantów współpracujących ściśle z innymi służbami czuwało pierwszego dnia nad bezpieczeństwem osób odwiedzających pokazy lotnicze. Policjanci odnotowali na lotnisku m.in. zaginięcia dzieci, z których najmłodsze miało 3 lata oraz osób starszych. W sobotę do Radomia zjechało kilkadziesiąt tysięcy osób rządnych lotniczych wrażeń.

Air Show w Radomiu to jedna z największych imprez lotniczych w Europie. Odbywa się ona na radomskim lotnisku Sadków od 2000 roku, a od roku 2003 co dwa lata. Pierwsza edycja miała miejsce w 1991 roku w Poznaniu, później pokazy odbywały się też w Gdyni, Bydgoszczy i Dęblinie. Tegoroczne pokazy są wyjątkowe, ponieważ odbywają się po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią. W dzisiejszym programie pokazów odwiedzający będą mogli zobaczyć indywidualne popisy pilotów wojskowych i cywilnych statków powietrznych, a także szczególnie lubiane przez widzów występy zespołów akrobacyjnych.

Do pokazów lotniczych przygotowywali się nie tylko piloci. To także kilkumiesięczne przygotowania policjantów, by weekend na lotnisku Warszawa-Radom należał do bezpiecznych.

W sobotę już od samego rana na rogatkach Radomia osoby zmierzające na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show Radom 2023 mogły poprosić o pomoc funkcjonariuszy prewencji oraz policjantów drogówki. Na lotnisku służbę pełnili policjanci operacyjni, których nie było widać, ale oni także czuwali nad bezpieczeństwem widzów, dyskretnie wmieszani w tłum oraz m.in. funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrerorystycznego Policji w Radomiu.

Na samym lotnisku znajdował się Policyjny Punkt Informacyjny, gdzie zgłoszano m.in. zaginięcia dzieci, z których najmłodsze miało 3 lata oraz osób starszych, w tym obywatelki Czech, czy też znaleźć wszelkie potrzebne informacje, by tegoroczne pokazy spędzić w spokoju. Wzorem poprzednich pokazów na lotnisku oraz w jego okolicach przebywał także Policyjny Zespół Antykonfliktowy, którego głównym zadaniem było monitorowanie miejsc, w których mogą wystąpić sytuacje konfliktowe, a w przypadku ich wystąpienia - pomóc w ich rozwiązywaniu.

Na lotnisku znajdował się także punkt promocyjno-informacyjny, w którym pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia udzielali informacji na temat wymogów, które muszą spełnić osoby chcące dostać się w szeregi Policji. Wszyscy chętni mogli także porozmawiać z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego KWP, Oddziału Prewencji Policji w Radomiu, czy też Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu. Na lotnisku służbę pełnił także Zespół Prasowy KWP, którego członkowie na bieżąco przekazywali informacje mediom m.in. o sytuacji na drogach dojazdowych do lotniska. Do przekazywania informacji wykorzystywano także social media.

Podobnie jak w poprzednich pokazach, w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa przy bramach wejściowych na lotnisko pracowali funkcjonariusze Krajowej Agencji Skarbowej. Funkcjonariusze KAS wsparli działania Policji wykorzystując w tym celu urządzenia umożliwiające detekcję bagażu oraz pojazdów pod kątem ujawnienia niebezpiecznych urządzeń.

Jutro kolejny dzień pokazów lotniczych. Zachęcamy do śledzenia strony organizatorów pokazów Air Show, a także strony MZDIK w Radomiu, gdzie publikowane są mapy z drogami dojazdowymi do lotniska oraz lokalizacje parkingów. Przypominamy najważniejsze informacje przed jutrzejszym drugim dniem pokazów.

Przypominamy też podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Uwaga na kieszonkowców!

Na uczestników dużych imprez masowych czyha też wiele niebezpieczeństw. Duże zbiorowiska ludzi przyciągają złodziei i kieszonkowców. Jest kilka sposobów by się przed nimi uchronić: powinniśmy nosić przy sobie, jak najmniej wartościowych przedmiotów tj. dokumentów, pieniędzy czy biżuterii, by nie kusić złodzieja. Jeśli nie dysponujemy miejscem, w którym moglibyśmy zostawić cenne rzeczy i musimy wziąć je ze sobą, to starajmy się je rozmieszczać w kilku miejscach garderoby, ale nigdy w tylnej kieszeni. Unikajmy też noszenia plecaków i torebek z tyłu i wybierajmy w to miejsce specjalnie przygotowane torby turystyczne. Niewskazane jest afiszowanie się zawartością portfela i pozostawianie rzeczy bez nadzoru.

Ważne zasady dla widzów

Policjanci podkreślają, że zdrowy rozsądek uczestników to podstawa. Warto zapoznać się z regulaminem imprezy, tak by wiedzieć co zrobić w sytuacji zagrożenia, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, czego nie wolno nam wnosić itd.

W przypadku zagrożenia powinniśmy: natychmiast powiadomić służby porządkowe, stosować się do ich poleceń i komunikatów, kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym, w miarę możliwości zachowywać spokój.

Zwracajmy uwagę na dzieci

Znajdując się w dużych zbiorowiskach, szczególną uwagę powinniśmy zwracać na najmłodszych, którzy w tłumie łatwo mogą się zgubić. Zwróćmy uwagę na ubiór malucha: jaskrawy kolor koszulki czy charakterystyczna czapka mogą znacznie ułatwić ewentualne poszukiwania. Należy też wytłumaczyć maluchowi jak zachowywać się w razie takiej sytuacji i gdzie powinien się zgłosić.