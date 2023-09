Policjanci zabezpieczali niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w kilku miejscowościach na Mazowszu Data publikacji 09.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj To nie pierwszy taki przypadek, kiedy na terenie garnizonu mazowieckiego odnalezione zostały niewybuchy, pochodzące z okresu II wojny światowej. Wielokrotnie mieszkańcy Mazowsza odnajdują tego typu niebezpieczne przedmioty, podczas zwykłych prac ogródkowych, prac przy posesjach, czy też podczas spacerów i pobytu w lesie. W ostatnim czasie mazowieccy policjanci zabezpieczali miejsca, gdzie znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej w powiecie kozienickim, pułtuskim i sochaczewskim.

Kilka dni temu Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach otrzymał kilka zgłoszeń od mieszkańców gminy Głowaczów oraz Grabów nad Pilicą o znalezieniu przedmiotów przypominających pociski artyleryjskie. Na miejsce został skierowany policjant z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą, którzy potwierdzili, że rzeczywiście są to pociski artyleryjskie. Funkcjonariusze przez kilka dni zabezpieczali znaleziska do czasu zneutralizowania przez patrol saperski wszystkich niebezpiecznych przedmiotów.

W powiecie pułtuskim na znalezisko z czasów wojny natknął się mieszkaniec Mor, który zauważył przedmiot przypominający pocisk artyleryjski w rejonie swojego stawu po opuszczeniu w nim poziomu wody. W tym samym powiecie na prywatnej posesji w Łubienicy podczas robót ziemnych na znalezisko natknął się pracownik. W obydwu przypadkach natychmiast powiadomiona została Policja. Przybyły na miejsce policyjny pirotechnik stwierdził, że są to granaty moździerzowe. Funkcjonariusze, do czasu przybycia patrolu saperskiego zabezpieczyli miejsce, gdzie ujawniono niewybuchy.

W ostatnim czasie do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że w Sochaczewie podczas prac ziemnych znaleziono dwa pociski. Na miejsce natychmiast pojechał policyjny pirotechnik, który potwierdził, że są to pociski artyleryjskie pochodzące z czasów II wojny światowej. Mundurowi zabezpieczyli miejsce ich odnalezienia i powiadomili saperów. Podczas oczyszczania terenu znaleziono kolejny pocisk. W trakcie czynności nie doszło do żadnego wypadku.

Pamiętajmy, że tego typu amunicja nadal może stanowić śmiertelne zagrożenie dla człowieka, dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności i szybkie powiadomienie odpowiednich służb.

Mazowieccy policjanci przypominają!

w przypadku znalezienia niewybuchu natychmiast zadzwoń na nr 112. Na miejsce przyjadą policjanci i zabezpieczą teren,

stań w bezpiecznej odległości i nie pozwól nikomu podchodzić w zagrożone miejsce,

nigdy nie dotykaj niewybuchu, nie potrząsaj nim, ani nie przenoś,

zawsze czekaj do przyjazdu mundurowych. Policjanci skontaktują się z jednostką wojskową, która zneutralizuje pocisk,

ostrzegaj dzieci przed niebezpieczeństwem!

Autorzy: podkom. Ilona Tarczyńska/kom. Milena Kopczyńska/asp. Agnieszka Dzik