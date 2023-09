ROADPOL Safety Days. Prędkość+Masa=Droga hamowania Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 20 września 2023 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, w ramach kampanii Roadpol Safety Days mazowiecka drogówka wspólnie z przedstawicielami Szkoły Doskonalenia Jazdy VOLVO TRUCKS, zorganizowali pokaz drogi hamowania „ciężarówki” w odniesieniu do samochodu osobowego.

ROADPOL Safety Days to coroczna kampania Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowana na realizację założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Kampania przewiduje działania w całej Europie promujące bezpieczne zachowania oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jak również podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg. Działania policji obejmują nie tylko zwiększenie liczby kontroli drogowych. Funkcjonariusze biorą udział w wydarzeniach informacyjnych oraz promujących bezpieczne zachowania na drodze.

W promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wspólnie z mazowiecką drogówką włączyła się Szkoła Bezpiecznej Jazdy Volvo Trucks, której przedstawiciele przygotowali widowiskowy pokaz pokazujące różnicę pomiędzy drogą hamowania „ciężarówki” oraz samochodu osobowego, na który zaproszona została młodzież, w szeregach której znalazły się osoby , które właśnie zdobyli uprawnienia do kierowania pojazdami bądź w najbliższym czasie takie uprawnienia będzie mieć. Pokaz ten miał na celu uświadomienie młodym kierowcom tego jak wielki wpływ na drogę hamowania ma prędkość oraz masa pojazdu. Ponadto po zakończonym pokazie młodzież mogła obejrzeć oraz uczestniczyć w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest ściśle związana z minimalizowaniem skutków wypadków drogowych.

Kolejnym etapem było zaprezentowani uczestnikom spotkania tzw. martwych pól znajdujących się wokół pojazdu ciężarowego. Młodzi ludzie mogli usiąść na miejscu kierowcy „ciężarówki” i przekonać się jak tak naprawdę jest widoczność z tej perspektywy.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

Żyj i ratuj życie!