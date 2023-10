Policja zatrzymała podejrzanego o napad na sklep Data publikacji 20.10.2023 Powrót Drukuj Grójeccy policjanci potrzebowali niespełna godziny na zatrzymanie mieszkańca pow. grójeckiego, podejrzanego o napad na sklep. Sprawca grożąc przedmiotem przypominającym broń, po sterroryzowaniu kasjerki zabrał blisko 2,5 tys. złotych. Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.

W miniony poniedziałek (16.10) przed południem zamaskowany mężczyzna, po wejściu do środka punktu handlowego w Jasieńcu, podszedł do kasjerki i grożąc przedmiotem przypominającym broń zażądał pieniędzy. Ekspedientka spełniła żądanie napastnika, wydając mu z kasy pieniądze, z którymi uciekł.

Po zgłoszeniu napadu, na miejsce natychmiast przyjechały policyjne patrole wraz z grupą dochodzeniowo-śledczą. Szybka reakcja mundurowych pozwoliła na ustalenie sprawcy, a już w ciągu godziny po dokonaniu przestępstwa 23-latek z pow. grójeckiego został zatrzymany kilkanaście kilometrów od miejsca przestępstwa przez funkcjonariuszy prewencji i przewieziony do grójeckiej komendy.

Policjanci odzyskali również skradzione pieniądze. Okazało się, że w trakcie napadu sprawca użył atrapy broni palnej, która została zabezpieczona przez śledczych. Uprzednio notowany przez policję podejrzany usłyszał zarzut rozboju. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że napadł na sklep, ponieważ potrzebował pieniędzy na wakacje. Na wniosek Prokuratora Rejonowego z Grójca sąd aresztował go na najbliższe 2 miesiące. Młodemu mężczyźnie grozi kara do 12 lat więzienia.

nadkom. Agnieszka Wójcik

