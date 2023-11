Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego Powrót Drukuj Szeregi mazowieckiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Dzień ten był dla nich początkiem niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa mazowieckiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności – takie emocje towarzyszyły 73 nowo przyjętym policjantom, którzy dzisiaj w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy, powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. Już niebawem młodzi adepci trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w macierzystej jednostce. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji - Anna Kwasiborska, kapelan mazowieckiej komendy ks. Jarosław Rożek oraz kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu. Dowódcą uroczystości był nadkom. Szymon Duraziński z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.

Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do mazowieckiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące etapy: test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 17 jednostkach garnizonu, a także w Oddziałach Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Ostrołęce.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał nowych funkcjonariuszy słowami: Podjęliście ważną decyzję o wstapieniu do Policji. Ta służba wymaga wyrzeczeń, ponieważ to jest służba, to nie jest praca. Wielkim zaszczytem i honorem jest nosić mundur policyjny. Będą w tej służbie piękne chwile, które będziecie pamiętali do końca życia. Chciałbym żebyście jak najszybciej wrócili ze szkół i wzmocnili naszą mazowiecką Policję. Musicie być wytrwali, w tych decyzjach, które podjęliście.

Ważne słowa do funkcjonariuszy wypowiedział także mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu: Podjęliście życiową decyzję wstępując do Policji. To jest dla Was dzień szczególny. Na sztandarze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zapisano słowa - Bóg, Honor, Ojczyzna. Życzę Wam, by te słowa stały się wyróżnikiem w czasie Waszej całej służby.

Ks. Jarosław Rożek kapelan mazowieckiej komendy powiedział do ślubujących policjantów: kiedy składacie rotę ślubowania, kiedy wybieracie niełatwy zawód, musicie pamiętać, że będziecie pomagać innemu człowiekowi. Jest to piękną służba. Liczy się nie tylko siła zewnętrzna, ale także siła ducha. Patronem Policji jest Święty Michał Archanioł, ten, który walczy ze złem. By to zło nie przeniknęło musicie też odnosić się do ducha. Swoimi czynami i słowami musicie walczyć z tym złem, by postać policjanta budziła zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Po zakończeniu części ceremonialnej zbiórki nadinsp. Wołowiec uścisnął dłonie wszystkim nowoprzyjętym funkcjonariuszom, wykonano także pamiątkowe zdjęcie.

Po ślubowaniu nowi policjanci odbyli także szkolenie "Witajcie w Policji - szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej dla nowych policjantów", które przerowadziły pracownice Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, Wydziału Kadr i Szkolenia, Sekcji Psychologów oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

W 2023 roku ostatnie przyjęcia w szeregi Policji zaplanowano na 28 grudnia. Mazowiecka Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: wszystkie informacje dostępne tutaj. Zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia podania.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu