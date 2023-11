Policjanci zabezpieczyli 4,5 kg środków odurzających Powrót Drukuj Blisko 4,5 kg narkotyków nie trafi na rynek - to efekt pracy policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego właściciela tych środków. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Radomscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową w ostatnich dniach weszli na teren jednej z posesji na terenie gminy Jedlnia Letnisko, ponieważ podejrzewali, że mieszkający tam mężczyzna może mieć znaczne ilości narkotyków. Podczas przeszukania domu, garażu i auta policjanci znaleźli około 4,5 kg środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli 2 kg marihuany, natomiast 2,5 kg białego proszku zostało przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego właściciela tych narkotyków. Zabezpieczono także wagi elektroniczne i ponad 40 tysięcy złotych.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Następnie doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. W czwartek (23.11) sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na czas 3 miesięcy. Najbliższe miesiące mężczyzna spędzi w areszcie śledczym.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: Justyna Jaśkiewicz