Spot profilaktyczny „Uważaj na oszustów”

Data publikacji 27.11.2023

Siedleccy policjanci we współpracy z Gminą Siedlce i Uniwersytetem w Siedlcach stworzyli spot profilaktyczny pokazujący działania oszustów. Ma dwa zakończenia, bo to my sami decydujemy jak zakończy się nasza historia, gdy odbierzemy taki lub podobny telefon.