Ponad 14 litrów krwi oddali dzisiaj mazowieccy mundurowi w czasie akcji „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” Powrót Drukuj Dzisiaj (14.12) odbyła się ostatnia w tym roku zbiórka krwi organizowana przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu, a także Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Placówce SG w Radomiu. Świąteczną zbiórką krwi mundurowi z Radomia włączyli się w 12. edycję ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”. Akcję wsparły też siatkarki z drużyny Moya Radomka Radom, której zawodniczki rozdawały krwiodawcom sportowe gadżety. Tym razem nasza zbiórka wspomoże leczenie ciężko chorego 12-latka z Wyszkowa.

Honorowe krwiodawstwo, to nie tylko wspaniała idea, jest to przede wszystkim metoda, dzięki której można uratować ludzkie życie. Każdy z nas jest źródłem tego wspaniałego leku. Oddając go bezinteresownie, wspieramy lekarzy w ich codziennej walce o życie drugiego człowieka. Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Oddając krew możesz wyobrazić sobie, że ten cenny dar uratuje komuś życie - dzięki czemu ktoś będzie mógł święcić kolejne urodziny dziecka, rocznicę, przeżyć kolejne wakacje, spacer na plaży, noc pod gwiazdami.

Taki prezent naprawdę warto podarować! Szczególnie przed świętami. Pomoc w ratowaniu życia i zdrowia to także nadrzędny cel 12. edycji akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” prowadzonej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, a także w innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa. Wydarzenie to jest dla służb mundurowych formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, bo choć dziś nie musimy walczyć i przelewać krwi za wolność Ojczyzny, ale właśnie w taki szczególny sposób możemy okazać swój patriotyzm, a jednocześnie szacunek do największego daru jakim jest życie.

Dziś rano przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu stanął "krwiobus" - mobilny punkt pobrań. Jak zawsze krwiodawcy mogli liczyć na troskliwą opiekę personelu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Wśród dawców znaleźli się zarówno krwiodawcy z wieloletnim doświadczeniem, jak i osoby, które krew oddały pierwszy raz. W gronie tych drugich znalazł się m.in. st. post. Piotr Pokorski, który dzisiaj zaczął przygodę z honorowym krwiodawstwem. Tym razem wśród organizatorów świątecznej zbiórki krwi znalazł się też Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Placówce SG w Radomiu. A wśród dawców, oprócz policjantów i pracowników Policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, strażaków ochotników, radomskich dziennikarzy znalazły się też osoby, które o zbiórce usłyszały z mediów i w ten sposób też postanowiły się w nią włączyć się, oddając krew.

Miłą niespodzianką dla wszystkich krwiodawców było pojawienie się w czasie trwania akcji siatkarek drużyny Moya Radomka Radom. Rozgrywająca radomskiej drużyny - Angelika Gajer, w towarzystwie atakującej - Pauliny Reiter i przyjmującej Dagmary Dąbrowskiej rozdawały dawcom gadżety sportowe. To kolejny raz, gdy siatkarki razem z policjantami promowali honorowe krwiodawstwo. Za pomoc w promowaniu tej szczytnej idei, siatkarkom osobiście podziękował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu - insp. Jakub Gorczyński.

Kolejny raz też krwiodawcy pomogli chorej osobie. 32 osoby oddało ponad 14 litrów krwi. Tym razem nasza krew trafi do 12-letniego Kuby z Wyszkowa, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Zespół Prasowy KWP