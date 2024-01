Nowi policjanci garnizonu mazowieckiego złożyli ślubowanie Powrót Drukuj Szeregi mazowieckiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 78 funkcjonariuszy, w tym 28 kobiet, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Jest to dla nich początek niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa mazowieckiego.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności - takie emocje towarzyszyły 78 nowo przyjętym policjantom, którzy dzisiaj (5.01) w mazowieckiej komendzie, powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. Już niebawem młodzi adepci trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w macierzystej jednostce. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński oraz insp. Dariusz Król, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki, kapelan mazowieckiej komendy - ks. Jarosław Rożek oraz kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu Policji.

Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do mazowieckiej Policji funkcjonariusze przeszli przez następujące etapy: test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 21 komendach garnizonu mazowieckiego oraz w Oddziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku, a także w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Ostrołęce.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał nowych policjantów w szeregach służb mundurowych słowami: "Gratuluję bardzo trudniej decyzji wstąpienia w szeregi mazowieckiej Policji. Nasza służba jest bardzo zróżnicowana, trudna ale też i piękna. Życzę wam wytrwałości oraz awansów. Czekamy na was tutaj bardzo. Będziecie ważni w naszej formacji, tu na Mazowszu w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego wszystkich mieszkańców". Komendant podziękował rodzinom ślubujących funkcjonariuszy za wsparcie ich w tej decyzji wstąpienia do mazowieckiej Policji.

Ważne słowa do funkcjonariuszy wypowiedział także mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu: "Przez cały okres swojej służby kierowałem się słowami zawartymi na sztandarze, czyli Bóg, Honor, Ojczyzna oraz słowami roty ślubowania. Szanowni Państwo życzę wam tego, byście te słowa, które widnieją na sztandarze oraz słowa, które wypowiedzieliście w trakcie ślubowania, traktowali jak najbardziej poważnie. By były one dla was nie tylko pustymi słowami, ale takim wyznacznikiem na dalszą wieloletnią służbę" - podkreślał mł. insp. Brzezicki.

Ks. Jarosław Rożek - kapelan mazowieckiej komendy powiedział do ślubujących policjantów: "Wiemy, że ta służba jest piękna, bo niesie ze sobą pomoc, bezpieczeństwo. Niesie także wielką radość, kiedy ludzie czują się bezpiecznie. Ale także ta służba, pomimo radości, niesie także trud, dlatego życzę wam wytrwałości. Liczy się nie tylko siła zewnętrzna, ale przede wszystkim siła duchowa, wewnętrzna, niewidoczna. Życzę wam, aby nie zabrakło wam siły, radykalizmu, odwagi, a także i miłości do drugiego człowieka".

Po zakończeniu apelu nadinsp. Wołowiec uścisnął dłonie wszystkim nowo przyjętym funkcjonariuszom, wykonano także pamiątkowe zdjęcia.

Po ślubowaniu nowi policjanci odbyli także szkolenie "Witajcie w Policji - szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej dla nowych policjantów", które przeprowadziły pracownice Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, Sekcji Psychologów, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz funkcjonariusze policyjnych związków zawodowych.

W 2024 roku planowane są kolejne przyjęcia w szeregi Policji: 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października oraz 30 grudnia. Mazowiecka Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. Wszystkie informacje dostępne są tutaj. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania podań.

Jedną ze ślubujących była post. Weronika Rzeczkowska, której ojciec i brat również są policjantami. Ich krótką relację z tego, jak policyjny mundur obecny był w domu rodzinnym, zobaczycie poniżej.



Zespół Prasowy KWP