Laboratorium Kryminalistyczne KWP z nowoczesnym sprzętem Powrót Drukuj Mikroskopy, przenośny analizator rentgenowski czy hybrydowy łapacz pocisków - to tylko część sprzętu, który został przekazany dzisiaj Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel blisko milion złotych. W wydarzeniu wzięli udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu - nadinsp. Waldemar Wołowiec i insp. Piotr Janik - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu blisko 980 tys. zł na zakup sprzętu do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Dzięki dofinansowaniu zakupiono przenośny analizator rentgenowski wraz z modułem wstępnej identyfikacji nieznanych substancji, stół do fotografowania z wyposażeniem i akcesoriami, mikroskopy, stół do badań elektroniki czy komorę cyjanoakrylową. Policjanci będą korzystać również z hybrydowego łapacza pocisków, nowego aparatu z dwoma obiektywami oraz tabletu umożliwiającego zdalne sterowanie skanerem 3D ZF. Zakupiono również zestaw wag analitycznych do precyzyjnego określania masy substancji czy programator z optycznym czytnikiem profili kluczy.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec w czasie dzisiejszego spotkania zwrócił uwagę na to, że sprzęt znacznie usprawni działania funkcjonariuszy.

- Nowoczesne urządzenia, które kupiliśmy dla naszego laboratorium dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego będą ważnym elementem naszej pracy. Sprzęt będzie między innymi wykorzystywany przez techników kryminalistycznych w ramach oględzin miejsc zdarzeń. Są to dla nas ważne narzędzia - podkreślał nadinsp. Wołowiec. - Uważam, że dzięki takiemu wsparciu Mazowsze będzie bardziej bezpieczne - dodał szef mazowieckich policjantów.

Samorząd województwa mazowieckiego wie, jak ważna jest codzienna praca policjantów. O konieczności zapewnienia im odpowiedniego sprzętu mówił Marszałek Adam Struzik. - To oni dbają o nasze bezpieczeństwo, więc powinni mieć dostęp do najlepszych urządzeń. Jako samorząd województwa jesteśmy w tym zgodni. Zdecydowaliśmy o przekazaniu blisko miliona złotych na zakup sprzętu dla komendy wojewódzkiej. Jedno z urządzeń ma unikatowy charakter i jest to hybrydowy łapacz pocisków. Jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie. I co warte podkreślenia jest polskim wynalazkiem - mówił Marszałek Adam Struzik.

Marszałek zadeklarował także kolejne wsparcie służb mundurowych w nowoczesny sprzęt.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreślił, że samorząd województwa mazowieckiego wspiera mazowieckie służby mundurowe, w tym Policję. - Pomagamy wszystkim służbom, które codziennie troszczą się o to, żebyśmy byli bezpieczni. Na naszą pomoc mogą liczyć nie tylko strażacy czy druhowie z mazowieckich jednostek OSP lecz także funkcjonariusze z mazowieckich komend Policji. Jak podkreślał Wicemarszałek Rajkowski, nie ma w Polsce województwa, które przeznacza tyle środków na bezpieczeństwo, co Mazowsze. - Robimy to świadomie, by mieszkańcy Mazowsza czuli się bezpieczne - mówił Rafał Rajkowski.

W spotkaniu uczestniczyli także: Radny Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, dyrektor radomskiego WORD-u Marcin Ciężkowski oraz Dyrektor Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Dawid Ruszczyk.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/Zespół Prasowy KWP