Nagranie ku przestrodze. Pijany kierowca wiózł pasażera na dachu Data publikacji 14.02.2024 Powrót Drukuj Kierowca, który miał w organizmie 1,5 promila alkoholu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Oprócz tego 20-latek odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci dotarli do nagrania, na którym widać, jak mężczyzna przewozi pasażera… na dachu.

Do zdarzenia doszło na początku stycznia. Około godz. 21:30 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło wtedy zgłoszenie, że po miejscowości Sobolew jeździ samochód, którego kierowca przewozi ludzi na dachu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego na jednej z ulic zauważyli i zatrzymali do kontroli drogowej opisane auto. Za kierownicą siedział 20-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, który jak się okazało był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. O sprawie informowaliśmy tutaj.

W czasie prowadzonego postępowania policjanci dotarli do nagrania, na którym widać jak 20-latek wiezie pasażera… na dachu. W całej tej historii obaj mężczyźni mieli wiele szczęścia i nie doszło do tragedii.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierowcy. Kierowca usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Czekają go także konsekwencje za niezgodne z przepisami przewożenie pasażerów i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

podkom. Małgorzata Pychner/KPP w Garwolinie