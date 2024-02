Jechał drogą ekspresową z prędkością powyżej 170 km/h, to nie był jego pierwszy raz, został zatrzymany przez patrol Mazowieckiej Grupy SPEED Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Niestety wśród kierowców są nadal osoby traktujące drogi ekspresowe jako tory wyścigowe. Prędkościomierze ich aut wskazują wówczas nawet ponad 170km/h. Taką prędkość zarejestrowali we wtorek ostrowscy policjanci ruchu drogowego pełniący służbę w ramach Mazowieckiej Grupy SPEED.

We wtorek (20.02) przed południem ostrowscy policjanci ruchu drogowego patrolowali trasę S-8 w kierunku Wyszkowa nieoznakowanym radiowozem. Gdy policjanci przekroczyli teren powiatu wyszkowskiego zauważyli kierującego vw, który jechał z prędkością powyżej 170km/h. Policjanci zatrzymali auto do kontroli. 38-latek z woj. podlaskiego nawet nie zorientował się, że jego wykroczenie zarejestrowane został poprzez odcinkowy pomiar prędkości. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem w kwocie 3000zł, ponadto jego konto wzrośnie o 13 pkt karnych.

Jeszcze raz apelujemy do kierowców o jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Nadmierna prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych, dlatego warto zdjąć nogę z gazu aby bezpiecznie dojechać do celu podróży.

asp. Marzena Laczkowska/KPP w Ostrowi Maz.