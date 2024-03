Mławscy kryminalni zabezpieczyli linię produkcyjną papierosów oraz wyroby tytoniowe warte ponad milion złotych Data publikacji 07.03.2024 Powrót Drukuj Mławscy kryminalni, wspólnie z prokuraturą, realizując działania zaplanowane na terenie powiatu mławskiego oraz kraju, ujawnili i zabezpieczyli linię produkcyjną papierosów, kilka specjalistycznych maszyn oraz wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych, warte na rynku ponad milion złotych. Do tej pory zatrzymano trzy osoby. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policjanci z mławskiego wydziału kryminalnego, we współpracy z prokuraturą, namierzyli i zlikwidowali nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych. Fabryka znajdowała się w budynku gospodarczym, na trenie prywatnej posesji w gminie Strzegowo. Policjanci zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną, która zaopatrywała rynek w nielegalny tytoń. Kryminalni zabezpieczyli gotowe wyroby tytoniowe, których wartość szacuje się na ponad milion złotych. Cześć towaru była spakowana w pudełka, opatrzone logo popularnych marek lub luzem w kartony. Papierosy przygotowywane były do transportu. Na terenie posesji stały dwa busy, gotowe do załadunku.

W sumie policjanci zabezpieczyli 1 136 840 sztuk papierosów. Podczas policyjnej akcji zatrzymano trzy osoby, 55-letniego mieszkańca Pabianic, 63-letniego mieszkańca pow. łaskiego oraz 55-letniego obywatela Armenii. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty wytwarzania i przechowywania wyrobów tytoniowych. Trwa postępowanie.

Mławscy kryminalni, realizując dalsze czynności, na terenie prywatnej posesji w gminie Uniejów (woj. łódzkie), odnaleźli i zabezpieczyli kolejne, specjalistyczne maszyny do produkcji i pakowania papierosów, półprodukty oraz wyroby tytoniowe, spakowane w pudełka i opatrzone logo znanej marki w ilości ponad 570 gotowych do sprzedaży paczek papierosów. Sprawa ma charakter rozwojowy.



asp. szt. Anna Pawłowska/KPP w Mławie