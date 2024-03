Konferencja naukowa z udziałem mazowieckich policjantów Powrót Drukuj W czasie konferencji naukowej „Region Radomski - rola administracji publicznej, służb mundurowych środowiska naukowego i społecznego w systemie zarządzania kryzysowego”, która odbyła się dzisiaj (14.03) na terenie Uniwersytetu Radomskiego, policjanci z KMP oraz KWP w Radomiu zaprezentowali sprzęt, który wykorzystują w codziennej służbie oraz promowali zawód policjanta.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli administracji publicznej, służb mundurowych, reprezentantów zakładów zbrojeniowych oraz środowiska naukowego. Celem konferencji było przedstawienie aktualnego systemu zarządzania kryzysowego regionu radomskiego w obliczu zagrożeń oraz wyzwań dla współczesnego bezpieczeństwa. Konferencja stanowiła znakomitą okazję do prezentacji działalności zawodowej administracji samorządowej, służb oraz badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnych, szkoleniowych i sprzętowych aspektów szeroko rozumianego systemu zarządzania kryzysowego.

Wydarzenie to było okazją do wymiany poglądów oraz czerpania wzajemnej inspiracji do dalszych działań organizacyjnych, szkoleniowych oraz badań naukowych. Jednym z prelegentów w czasie konferencji był mł. insp. Michał Pawliński, Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu. Podczas konferencji na terenie kampusu uczelnianego odbył się dzień otwarty Wydziału Prawa i Administracji, gdzie służby mundurowe prezentowały sprzęt, który wykorzystują w codziennej służbie.

Na stoiskach przygotowanych przez KMP w Radomiu oraz KWP zs. w Radomiu promowano zawód policjanta i omawiano wszelkie tematy związane z naborem do Policji. Policjanci i pracownicy Policji przybliżali, jak przebiega proces rekrutacji, jakie są najbliższe terminy naboru oraz z kim się kontaktować w chwili składania dokumentów. Funkcjonariusze opowiadali nie tylko o przywilejach mundurowych, ale również o trudach pełnionej przez nich służby. Prezentowali, na czym polega praca w poszczególnych pionach mazowieckiego garnizonu Policji, i jakie codzienne zadania stoją przed funkcjonariuszami.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu