Policjanci zlikwidowali linię produkcyjną mefedronu i zabezpieczyli niemal 12 kg narkotyków Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku ustalili miejsce, gdzie zorganizowane zostało laboratorium chemiczne służące do produkcji substancji psychotropowych. Na posesji zabezpieczyli gotowe już narkotyki oraz prekursory służące do ich produkcji. Do przestępstwa zatrzymali dwóch mężczyzn (30 i 46 lat). Podejrzani usłyszeli zarzuty wytwarzania narkotyków. Sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt. Grozi im do 10 lat więzienia.

Pułtuscy policjanci nieustanie prowadzą działania, które mają na celu eliminowanie przestępczości narkotykowej i zatrzymywanie sprawców bezprawnych procederów. Jednym z efektów tych czynności, było ujawnienie nielegalnego laboratorium, wytwarzającego narkotyki. Na ślady pracowni produkującej mefedronu, mieszczącej się na terenie powiatu pułtuskiego natrafili policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Na terenie posesji policjanci, oprócz gotowych już narkotyków w ilości niemal 12, ujawnili różnego rodzaju środki chemiczne, które miały służyć do produkcji kolejnych partii narkotyków. Zabezpieczone zostało także wyposażenie laboratorium: kanistry, mieszadła, menzurki i różnego rodzaju pojemniki służące do produkcji substancji psychotropowych. Oprócz tego, na posesji, znajdowały się prekursory i odczynniki chemiczne niezbędne do wytwarzania tych narkotyków.

Ujawniony sprzęt oraz urządzenia świadczą, że laboratorium mogło tam działać już dłuższy czas produkując nielegalne substancje. Dlatego w ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania policjanci sprawdzą pochodzenie zabezpieczonych substancji oraz przeznaczenie gotowych już narkotyków.

Do sprawy zatrzymany został 46-latek obsługujący linię produkcyjną, który był poszukiwany nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego oraz 30-letni mieszkaniec powiatu pułtuskiego. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty wytwarzania i posiadania narkotyków. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania skierowany został wniosek o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych. Sąd Rejonowy w Pułtusku podzielił argumentację śledczych i zastosował wobec mężczyzn tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Autor: kom. Milena Kopczyńska