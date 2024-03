Wystawa „Wspomnienia fotografią pisane… Przedwojenni Policjanci Północnego Mazowsza” próbą ocalenia od zapomnienia i wyrazem hołdu funkcjonariuszom Policji Państwowej Powrót Drukuj W niezwykłą podróż w czasie mogli przenieść się uczestnicy wystawy „Wspomnienia fotografią pisane…Przedwojenni Policjanci Północnego Mazowsza”, której uroczyste otwarcie odbyło się w minioną sobotę (23.03) w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Mundury, broń, fotografie, odznaczenia czy dokumenty - każdy z eksponatów opowiada inną historię, pełną poświęcenia i służby dla społeczności.

W minioną sobotę (23.03) o godz. 14 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pn. „Wspomnienia fotografią pisane… Przedwojenni Policjanci Północnego Mazowsza” zorganizowanej przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie. Odwiedzający mieli niepowtarzalną okazję przenieść się w czasie do okresu dwudziestolecia międzywojennego i poznać bogatą historię Policji Państwowej. Wystawa, inspirowana była książką podinspektora Piotra Mittera, naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, „Wspomnienia fotografią pisane...Przedwojenni policjanci Północnego Mazowsza”, która jest kontynuacją książki wydanej w lipcu 2019 r. „Byśmy pamiętali, Przedwojenni Policjanci powiatu ciechanowskiego 1919-1939”.

Zgromadzonych przywitał Piotr Banasiak – Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Następnie głos zabrał podinsp. Piotr Mitter, który podkreślił, że wystawa jest kolejną próbą ocalenia od zapomnienia i jednocześnie hołdu oddanego funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy pełnili służbę w czasach największej próby dla naszej Ojczyzny. W otwarciu wystawy wziął udział Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP w Warszawie insp. Robert Horosz oraz Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Zbigniew Andres.

Wydarzenie było doskonałą okazją, aby pogłębić wiedzę o historii regionu, a także o ludziach, którzy na co dzień dbali o jego bezpieczeństwo. Początki działalności Policji Państwowej nie były łatwe. Stanowiła ona organizację, której strukturę i zadania zmieniano, dostosowując do zmieniającej się rzeczywistości. Były to czasy niespokojne, trudne zarówno pod względem ekonomicznym, jak i politycznym. Wybuch II Wojny Światowej położył kres działalności Policji Państwowej. Większość policjantów jesienią 1939 r. opuściła swój dom rodzinny, stając w obronie Ojczyzny, nigdy do niego nie wracając. Dlatego tak ważne jest zachowanie i uszanowane pamięci o naszych poprzednikach, którzy z pełnym poświęceniem spełnili zaszczytny obowiązek wobec Ojczyzny.

Ekspozycja obejmuje różnego rodzaju eksponaty, związane z historią policji północnego Mazowsza z okresu XX-lecia międzywojennego. Podziwiać można m.in. mundury, broń, fotografie, odznaczenia czy dokumenty. Pochodzą one ze zbiorów prywatnych czy innych muzeów w naszym regionie. Każdy przedmiot opowiada inną historię, pełną poświęcenia i służby dla społeczności.

Wszystkich zainteresowanych historią Policji Państwowej z terenu północnego Mazowsza zapraszamy do odwiedzania wystawy w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, która czynna będzie do 31 maja br. Ta podróż do okresu dwudziestolecia międzywojennego z pewnością pozostawi niezapomniane wrażenia.

asp. Magda Zarembska/ KPP w Ciechanowie