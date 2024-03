Mławski policjant, w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Powrót Drukuj Policjantem jest się także poza godzinami służby. Udowodnił to wczoraj mławski policjant z posterunku w Strzegowie. Późnym wieczorem, jadąc mławską obwodnicą drogi wojewódzkiej nr 7, zauważył podejrzanie zachowującego się kierowcę opla, jadącego przeciwległym pasem. Policjant zawrócił i zatrzymał kierowcę, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto kierował bez uprawnień. Interwencja policjanta zapobiegła tragedii.

W czwartek (28.03) ok. godz. 22 policjant posterunku w Strzegowie, jadąc swoim samochodem w kierunku Uniszek Zawadzkich zauważył opla, którego kierowca wyraźnie nie panował nad autem. Samochód miał uszkodzone przednie koło. Policjant zawrócił i ruszył za nim. Po chwili zatrzymał kierującego, otworzył drzwi pojazdu i wyłączył silnik. Wezwał na miejsce patrol policji. Kierowca opla, 40-letni mieszkaniec pow. mławskiego, miał ponad 2,5 promila alkoholu. Nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Opel był niesprawny technicznie. Z przedniego koła pozostała jedynie uszkodzona felga. Samochód został odholowany a kierowca osadzony w policyjnym areszcie. Poza utratą samochodu, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia oraz wysoka grzywna. Postępowanie prowadzi mławska komenda policji.

Przed nami czas świąt, rodzinnych spotkań i podróży. By ten czas był spokojny i bezpieczny, bądźmy odpowiedzialni i rozsądni. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych. Trzeźwość za kierownica to absolutna podstawa.

Jeśli widzisz podejrzanego kierowcę, który może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezwłocznie powiadom policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Autor: asp.szt. Anna Pawłowska/KPP w Mławie