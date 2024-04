Niebieski bieg - policjanci wspierają osoby ze spektrum autyzmu Powrót Drukuj 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi w Radomiu zorganizowało z tej okazji międzynarodowy „Niebieski Bieg - Autyzm 2024” pod hasłem "Rozwiń skrzydła", aby zwrócić uwagę społeczeństwa na tę tematykę i potrzebę zrozumienia osób ze spektrum autyzmu. W obchody włączyli się policjanci i pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Dzisiaj (5.04) w Radomiu w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej zorganizowało „Niebieski Bieg - Autyzm 2024”. Główną ideą tej inicjatywy jest integracja placówek oświatowych wokół zagadnienia autyzmu oraz wyrażenie solidarności z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W biegu, który odbył się przed budynkiem przedszkola wzięli udział, oprócz dzieci i ich opiekunów, policjanci i pracownicy Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Pojawiła się również maskotka Mazowieckiej Policji – Komisarz Zebra, przynosząc radość najmłodszym uczestnikom dzisiejszego przedsięwzięcia. Przed budynkiem przedszkola funkcjonariusze ustawili radiowóz migający niebieskimi światłami na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. Niebieski, to nie tylko kolor kojarzony z Policją. Jest uznawany również za kolor autyzmu. To kolor nadziei, ale i kolor zwyczajowo przypisany do chłopca, a autyzm był diagnozowany częściej u chłopców niż u dziewczynek. Do „Niebieskiego biegu” przyłączyli się również żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na zakończenie biegu wszyscy uczestniczy otrzymali od organizatorów podziękowania. Policjantów szczególnie wzruszył rysunek od 5-letniego Leona, który w ten sposób chciał im podziękować za udział w akcji.

Czy wiecie, że AUTYZM jest zaburzeniem rozwoju diagnozowanym na około 1 na 100 dzieci w Europie, zatem w Polsce może żyć około 400 tysięcy osób ze spektrum autyzmu. Charakteryzuje się trudnościami w relacjach z ludźmi, komunikacji oraz powtarzalnymi i stereotypowymi zachowaniami.

Pamiętajcie! Każda forma wsparcia i zrozumienia ma ogromne znaczenie, a popularyzacja wiedzy na temat autyzmu jest bardzo ważna!

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu