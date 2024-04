Policyjna eskorta 4-latki na przeszczep nerki Data publikacji 27.04.2024 Powrót Drukuj W trakcie swojej służby policjanci wykonują szereg czynności. Każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania. Tym razem na żyrardowskich policjantów czekało niecodzienne zadanie. Eskortowali do szpitala w Warszawie 4-letnią dziewczynkę, która miała zostać poddana przeszczepowi nerki.

W środę (24.04) po godzinie 14 do oficera dyżurnego policji w Żyrardowie zadzwoniła mama 4-letniej dziewczynki, informując, że utknęła w korku na autostradzie A2. Jechała wspólnie ze swoją córką do szpitala w Warszawie. Z informacji, jakie przekazała dyżurnemu, wynikało, że dziewczynka ma przejść przeszczep nerki. Dyżurny, aby bezpiecznie doprowadzić pojazd z 4-latką do celu, natychmiast podjął skoordynowane działania. Na miejsce wysłał patrol Wydziału Ruchu Drogowego żyrardowskiej komendy, który po dojechaniu na autostradę podjął eskortę matki z córką wprost pod drzwi warszawskiego szpitala.

W ruchu drogowym zdarzają się sytuacje, kiedy kierowca lub pasażerowie pojazdu w nieoczekiwany sposób znajdą się w okolicznościach zagrażających ich życiu, lub zdrowiu. Często to na policjantów pełniących służbę na drodze spada odpowiedzialność podjęcia szybkich decyzji, od których może zależeć ludzkie życie i zdrowie. Dla powodzenia interwencji każda chwila jest na wagę życia i zdrowia. Pamiętajmy o tym zawsze, kiedy widzimy jadący na sygnałach policyjny radiowóz.





sierż. Julia Szczygielska/KPP w Żyrardowie