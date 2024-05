Mazowiecka drogówka dołączyła do challenge #15MLNDLASTASIA Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Pracownicy i policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu podjęli internetowe wyzwanie, rzucone im przez Wydział Finansów mazowieckiej Policji. Celem challenge'u jest wsparcie w walce z chorobą Stasia Zielińskiego. 4-letni chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a – nieuleczalną i śmiertelną chorobę, dotykająca głównie chłopców.

Mazowiecka drogówka dołączyła do challenge #15MLNDLASTASIA

We wtorek (7.05) na placu przed budynkiem KWP zs. w Radomiu pracownicy i policjanci Wydziału Ruchu Drogowego mazowieckiej Policji przyłączyli się do akcji #15mlndlaStasia, odliczając do 10 każdy ominięty pachołek przez motocyklistę mazowieckiej drogówki. Wszystko po to, aby pomóc choremu na DMD 4-letniemu Stasiowi. W ten sposób dołączyli do wyzwania w challenge'u postawionym im przez pracowników Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu.

Dalsze nominacje od Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu w challenge'u otrzymali Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu.

Podejmijmy wyzwanie i wspólnie pomóżmy Stasiowi!

Każdy, kto chce go wesprzeć, może wpłacać pieniądze na konto zbiórki: www.siepomaga.pl/stas-zielinski