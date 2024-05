Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy i wręczenie odznaczeń Powrót Drukuj Szeregi mazowieckiej Policji zasiliło 37 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 8 kobiet. Dziś 33 z nich złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Dla nowo przyjętych stróżów prawa to początek niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa mazowieckiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy. W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadisp. Waldemar Wołowiec wraz z II Wicewojewodą Mazowieckim Patrykiem Fajdkiem wręczyli również medale państwowe i odznaczenia resortowe.

Z okazji przypadającej dzisiaj (8.05) 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej - Narodowy Dzień Zwycięstwa, tuż przed uroczystym ślubowaniem, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wraz ze swoimi Zastępcami insp. Jerzym Sztucem oraz insp. Pawłem Herbusiem złożyli wieniec przed pomnikiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945 posadowionym przed budynkiem KWP zs. w Radomiu.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności - takie emocje towarzyszyły 33 nowo przyjętym policjantom, którzy przed budynkiem KWP zs. w Radomiu, powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. Już niebawem młodzi adepci trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w macierzystej jednostce. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, II Wicewojewoda Mazowiecki - Patryk Fajdek, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jerzy Sztuc oraz insp. Paweł Herbuś, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki, kapelan mazowieckiej komendy - ks. Jarosław Rożek, a także licznie przybyli najbliżsi ślubujących policjantów.

Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do mazowieckiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące etapy: test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 14 jednostkach garnizonu mazowieckiego oraz w Oddziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku, a także w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Ostrołęce.

Po uroczystym ślubowaniu Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Sześć osób zostało odznaczonych złotym medalem, 10 otrzymało srebrny medal oraz 3 osoby brązowy. Wręczono także odznaki „Zasłużony Policjant”. Trzy osoby zostały wyróżnione srebrną odznaką, a siedem brązową.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał nowych policjantów w szeregach służb mundurowych słowami: „Gratuluje bardzo trudnej ale też bardzo ważnej w życiu każdego z was decyzji. Pragnę was zapewnić, że służba policjanta i noszenie munduru, to wielki zaszczyt. Dziękuję rodzinom, za to że wspieraliście tych młodych ludzi by wstąpili w nasze szeregi.” Komendant serdecznie pogratulował również wyróżnionym medalami państwowymi i odznaczeniami resortowymi funkcjonariuszom Policji. Podkreślił, że są one wyrazem uznania dla zaangażowania i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych oraz ciężkiej pracy.

Do życzeń Komendanta dołączył także II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek, który również pogratulował wszystkim dziś ślubującym i odznaczonym. Podkreślił, że: „Etos policjanta to nie tylko przestrzeganie prawa to przede wszystkim służba naszej Ojczyźnie, służba ludziom, poszanowanie ich praw i godności. Bierzecie na siebie odpowiedzialność za ład publiczny, za porządek. To wyraz również ogromnej odwagi bo to wy będziecie na pierwszej linii frontu walk o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.”. Natomiast osobom wyróżnionym za długoletnią służbę Wicewojewoda przekazał podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiatach i całym Mazowszu.

Ważne słowa do funkcjonariuszy wypowiedział także mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu: „Staliście się odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców na terenie, gdzie będziecie w przyszłości pełnić służbę. Polska Policja to instytucja, która ciągle ewaluuje, zmienia się na lepsze, poprawiają się warunki pracy, wzrastają uposażenia. Jak ona będzie wyglądała w przyszłości, będzie zależało od was.” Do słów Komendanta oraz Przewodniczącego Związków przyłączył się też kapelan mazowieckiej komendy - ks. Jarosław Rożek.

Po zakończeniu apelu nadinsp. Wołowiec uścisnął dłonie nowo przyjętym funkcjonariuszom. Wykonano także pamiątkowe zdjęcie, a później szef mazowieckich policjantów wręczył maskotki - policyjne Zebry najmłodszym milusińskim, którzy wraz z rodzinami ślubujących przybyli, aby towarzyszyć im w tym ważnym wydarzeniu.

Obecnie w garnizonie mazowieckim służy 5392 funkcjonariuszy. W 2024 roku planowane są kolejne przyjęcia w szeregi Policji: 8 lipca, 9 września, 30 października i 30 grudnia. Mazowiecka Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. Wszystkie informacje dostępne są tutaj. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania podań.

Zespół Prasowy KWP

Foto: Rafał Jeżak, st.post. Piotr Pokorski

Film: asp. Marcin Sawicki