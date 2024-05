Policjanci eskortowali do szpitala samochód z rannym mężczyzną Data publikacji 18.05.2024 Powrót Drukuj Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Na sygnałach eskortowali do szpitala samochód z poparzonym mężczyzną po wybuchu butli gazowej.

Do tego zdarzenia doszło w środę (15.05) w miejscowości Alojzów (pow. radomski). Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu kontrolowali prędkość, z jaką poruszają się pojazdy na drodze krajowej nr 9.

W pewnym momencie podjechał do nich pojazd, z którego wysiadł zdenerwowany 26-latek. Wyjaśnił, że jak najszybciej musi dostać się do szpitala z 34-letnim kolegą. Mężczyzna miał poparzoną górną twarz po wybuchu butli gazowej. Policjanci błyskawicznie podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu do najblizszego szpitala w Iłży. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe w radiowozie i eskortowali i już po kilku minutach dotarli do placówki medycznej. Dzięki temu szybko mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Justyna Jaśkiewicz/KMP w Radomiu