Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Płocku wspierają zbiórkę charytatywną Data publikacji 22.05.2024 Policjanci Płockiego Oddziału Prewencji po raz kolejny otrzymali nominację do wzięcia udziału w challenge'u tym razem pod hasłem #15MLNDLA STASIA. Wyzwanie otrzymaliśmy od naszych kolegów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce oraz Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu. Aby kontynuować promowanie tak szczytnego celu do podjęcia wyzwania nominujemy jednostki OPP Lublin oraz OPP Olsztyn.

Staś Zieliński to czteroletni chłopiec, u którego zdiagnozowano do niedawna nieuleczalną chorobę – Dystofię Mięśniową Duchenne’a, która prowadzi do zaniku mięśni i powoduje nieodwracalne zmiany w organizmie. Ratunkiem dla chłopca jest poddanie go innowacyjnej terapii genowej wycenionej na kolosalną kwotę 15 mln zł.

Funkcjonariusze OPP w Płocku chętnie przyłączyli się do challenge’u, wpłacając na konto fundacji www.siepomaga.pl/stas-zielinski zebrane pieniądze, do czego z całego serca również zachęcamy. Standardowo zbiórce towarzyszyło również symboliczne robienie pompek przez policjantów, którzy w tym celu zebrali się licznie na placu apelowym jednostki. Wyzwanie podjęliśmy w jeden z najsłoneczniejszych dni maja i takiego słońca oraz samych pogodnych dni życzymy wszyscy Stasiowi!