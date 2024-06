Szczęśliwy finał czterodniowych poszukiwań 83-letniej seniorki. Pomogło policyjne doświadczenie i nowoczesna technika Powrót Drukuj Policjanci odnaleźli zaginioną 83-latkę z gm. Gostynin. Były to cztery dni bardzo intensywnych poszukiwań, w których brali udział policjanci z komendy w Gostyninie wspierani przez policjantów z Komendy Głównej Policji, komendy w Kutnie, mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Płocku. Była to też pierwsza akcja i od razu zakończona sukcesem, Zespołu Operacyjnego Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, którego policjanci dysponują dronami, m.in. wykorzystywanymi w czasie poszukiwań osób zaginionych.

Informację o zaginięciu kobiety policjanci otrzymali w sobotę (15.06) od zaniepokojonego wnuczka. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 83-latka wyszła z domu i wtedy była widziana po raz ostatni. Rodzina kobiety przekazała policjantom rysopis oraz udostępniła jej zdjęcie, które zostało opublikowane na stronach internetowych m.in. lokalnych mediów.

Natychmiast skierowani na miejsce policjanci podjęli działania poszukiwawcze. Dyżurny gostynińskiej komendy zadysponował policjantów z całwj komendy oraz skierował policjantów z Posterunków Policji w Sannikach oraz Pacynie. Jak zawsze w takich sytuacjach do działań przyłączyli się druhowie z OSP oraz strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie. Strażacy z OSP w Dobrzykowie rozpoczęli poszukiwania zaginionej seniorki za pomocą swojego drona.

Z uwagi na upływający czas, do działań zostali włączeni policjanci z Komendy Głównej Policji wraz z psem tropiącym oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Równolegle do działań w terenie, funkcjonariusze sprawdzali szpitale. Wszystkie działania były realizowane przy wsparciu lokalnych mieszkańców.

Przełom i sukces w poszukiwaniach przyszedł wczoraj (18.06). Do działań włączeni zostali policjanci z Zespołu Operacyjnego Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, który dysponuje dronami, m.in. wykorzystywanymi w czasie poszukiwań osób zaginionych. Zespół ten powstał niedawno i była to pierwsza akcja tych policjantów. Użyli oni w czasie działań specjalistycznego bezzałogowego statku powietrznego Policji do nadzoru z powietrza okolicznych bagien. I to właśnie oko policyjnego drona odnalazło zaginioną seniorkę. Kobieta leżała w tak wysokich i gęstych zaroślach, że stojące kilka metrów od niej osoby nie były w stanie jej dostrzec. Udało się to dopiero przy użyciu specjalistycznego drona.

Kobieta osłabiona, lecz cała i zdrowa została przekazana rodzinie.

Przypominamy jednocześnie

Policja wciąż odnotowuje zgłoszenia, dotyczące zaginięć osób w podeszłym wieku. Często są to osoby, które wyszły z domu nie informując członków rodziny o celu swojej wyprawy. Policjanci apelują do osób wychodzących z domu o rozsądek. Apel ten dotyczy również najbliższych, którzy mają obowiązek sprawowania właściwej opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Starajmy się robić wszystko, by osoby takie nie wchodziły np. do lasu bez odpowiedniego nadzoru. Pamiętajmy, by w każdym przypadku miały przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, a także kartkę z numerami telefonu do opiekunów. W każdym przypadku zaginięcie osoby należy natychmiast zgłaszać Policji. Tylko sprawnie podjęte działania dają szansę na szybkie odnalezienia zaginionego.

Autor: mł. asp. Paweł Klimek/KK Zespół Prasowy KWP