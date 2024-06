Nielegalni migranci zatrzymani w Siedlcach Data publikacji 21.06.2024 Powrót Drukuj Siedleccy kryminalni dzięki współpracy z dolnośląskimi policjantami w jednym z mieszkań zatrzymali 13 obywateli Syrii oraz Egiptu, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Dwaj obywatele Syrii zostali aresztowani.

Osoby zajmujące się nielegalnym transportem migrantów próbują różnych sposobów, by uniknąć wykrycia przez polskie służby. Jednym z nich jest przerzut etapowy. Zorganizowane grupy wynajmują mieszkania, gdzie czasowo przetrzymywani są migranci, zanim zostaną przetransportowani do państwa docelowego.

W miniony poniedziałek (17.06) siedleccy kryminalni pojechali do jednego z mieszkań na terenie miasta, w którym jak wynikało z informacji przekazanych przez policjantów z KWP ze Wrocławiu, mogą przebywać nielegalni migranci. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w lokalu znajduje się 13 mężczyzn (17-53 lata). Po zatrzymaniu zostali oni doprowadzeni do komendy, gdzie zapewniono im odzież oraz wyżywienie.

W toku dalszych czynności ustalono, że zatrzymani to obywatele Syrii oraz Egiptu. Usłyszeli zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy państwa z Białorusi do Polski i zostali przekazani do dyspozycji funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Warszawie oraz Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Natomiast dwaj obywatele Syrii usłyszeli zarzut organizacji innym osobom nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej i decyzją Sądu Rejonowego w Siedlcach zostali aresztowani na 3 miesiące.

Autor: podkom. Ewa Marciniak