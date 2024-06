#pomagamyichronimy - mamy to we krwi. Kolejna zbiórka już za nami. Oddaliśmy 17 litrów krwi Powrót Drukuj Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Rozumieją to zarówno policjanci, jak i pracownicy Policji. I tak już od 20 lat…

Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewożono rannych wprost na stół operacyjny. Praca w Policji to służba dla społeczeństwa, dlatego policjanci i pracownicy Policji zawsze odpowiadają na apele dotyczące oddawania krwi.

Pierwsza zbiórka krwi wśród radomskich policjantów odbyła się 20 lat temu, w lipcu 2004 roku. Mazowieccy policjanci i pracownicy Policji przez te 20 lat oddali już tysiące litrów krwi. Do tej pory pozostaje niepobity rekord zbiórki krwi jednego dnia z czerwca 2015 roku, kiedy to oddano prawie 60 litrów krwi.

Ale krew to nie wszystko. Wśród mundurowych są też osoby, które zdecydowały się pomagać jeszcze bardziej i zarejestrować w bazie dawców szpiku kostnego. Tak, jak zrobili to m.in.: st. sierż. Agata Bogdańska, st. sierż. Katarzyna Choinka, 37-letni funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, kom. Paweł Lenarcik, pracownica Policji - Karolina Aftyka i wiele, wiele innych osób, które czekają teraz na informację czy zostali zakwalifikowani do oddania komórek macierzystych, a tym samym znaleźli genetycznego bliźniaka.

Dzisiaj (20.06) odbyła się kolejna zbiórka krwi. Dzisiaj policjanci i pracownicy Policji oddali 17 litrów krwi.

Tym razem krew oddaliśmy krew dla 13-letniego Jakuba Ciacha z Wyszkowa, u którego wykryto niego ostrą białaczkę limfoblastyczną oraz dla Barbary Kapis, byłej pracownicy Kancelarii Sejmu, która w 2014 roku zachorowała na nowotwór. Krew dla tych dwóch osób można także oddawać krew każdego innego dnia, podając następujące dane: Jakub Ciach - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa lub Barbara Kapis - Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa.

Zespół Prasowy KWP