W wyniku międzynarodowej współpracy poszukiwany 44-latek jest już w polskim areszcie Data publikacji 28.06.2024 Powrót Drukuj Dzięki wspólnym działaniom funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP oraz Policji norweskiej w kwietniu udało się zlokalizować i zatrzymać w Oslo 44-letniego mężczyznę poszukiwanego za popełnienie szeregu przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Dobra współpraca organów ścigania obu państw doprowadziła do zgody na przetransportowanie poszukiwanego do Polski. Skuteczna akcja służb to również efekt działania policyjnej sieci ENFAST, zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców w Europie.

W kwietniu tego roku podejrzany m.in. o zabójstwo 44-latek został zlokalizowany i zatrzymany w Oslo, stolicy Norwegii. O szczegółach z tym związanych pisaliśmy tutaj .

Do jego zatrzymania doprowadziła sprawna wymiana informacji oraz właściwa koordynacja działań poprzez sieć ENFAST „mazowieckich łowców głów”, funkcjonariuszy Biura Kryminalnego KGP oraz Policji norweskiej. ENFAST – czyli europejska sieć współpracy policyjnej zajmuje się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Do sieci należy 27 państw członkowskich UE, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa międzynarodowa wymiana informacji operacyjnych. Polskie przedstawicielstwo ENFAST znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. To tutaj prowadzona jest bieżąca współpraca i szybka wymiana informacji ze wszystkimi państwami członkowskimi dotycząca najbardziej niebezpiecznych osób poszukiwanych.

Wczoraj (27.06) po południu samolot wojskowy CASA z poszukiwanym wylądował na warszawskim lotnisku, skąd następnie 44-latek został przewieziony do aresztu. Konwój poszukiwanego z terenu Norwegi do Polski realizowali policjanci z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu