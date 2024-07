Wojewódzkie zmagania policyjnych psów służbowych Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu mł. insp. Agnieszki Guzy oraz Kierownika Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nadkom. Pawła Kreczmańskiego, odbyła się ceremonia zakończenia eliminacji wojewódzkich do Finału XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji. Po czterech dniach zmagań na podium stanęli najlepsi przewodnicy psów służbowych garnizonu mazowieckiego wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami.

W dniach 24-27 czerwca 2024 r. na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się eliminacje wojewódzkie do Finału XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji. Przystąpili do nich przewodnicy z komend miejskich i powiatowych Policji z Radomia, Płocka, Ostrołęki, Ciechanowa, Grójca, Sochaczewa. W tym roku uczestnikami zawodów byli przewodnicy z psami kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz zapachów materiałów wybuchowych.

Podążając za słowami Joe Paterno „Motywacja do wygranej jest ważna, ale motywacja do przygotowania się jest niezbędna”, zawody zweryfikowały stopień przygotowania zawodników. Podczas eliminacji przewodnicy z psami służbowymi mierzyli się w 4 wymagających konkurencjach. Warunki pogodowe były trudne, upał doskwierał zarówno ludziom, jak i zwierzętom, dlatego część konkurencji przekładano na wieczór, kiedy było już chłodniej.

"Test wiedzy" obejmował wiedzę z zakresu obowiązujących aktów prawnych, kursów specjalistycznych, zasad pełnienia służby z psem, wymogów żywieniowych i zdrowotnych, anatomii psów oraz pierwszej pomocy. Najwyższym poziomem wiedzy wykazał się mł. asp. Marcin Brzeziński przewodnik psa służbowego Rewers z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W trakcie konkurencji "Ogólne posłuszeństwo psa" ocenie poddano 10 zadań z zakresu posłuszeństwa psa oraz pokonywania przeszkód terenowych takich, jak ściana, tunel, kładka, drabina. Najlepszym okazał się asp. szt. Robert Błaszczyk z psem służbowym Opuncja z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Konkurencja "Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym" przeprowadzona została z udziałem ratownika mł. asp. Bartłomieja Rybaka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu. Bezkonkurencyjnym okazał się st. sierż. Piotr Słomka z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Kolejną konkurencję stanowiła "Praca węchowa psa". Zadanie polegało na wyszukaniu przez psa ukrytego zapachu narkotyku lub ukrytego zapachu materiału wybuchowego w pojazdach osobowych, bagażach, pomieszczeniach i autobusie. Ukrytymi zapachami były: marihuana, kokaina, heroina oraz trotyl, heksogen (T4) i semteks. W tej konkurencji najlepszym czworonożnym specjalistą do wyszukiwania zapachów narkotyków okazał się Rewers z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, a najlepszym specjalistą do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych - Seler z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Klasyfikacja końcowa zawodników przedstawia się następująco:

W kategorii przewodników psów do wyszukiwaniu zapachów materiałów wybuchowych:

I miejsce zajął asp. szt. Paweł Pikała z psem służbowym Seler z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

II miejsce zajął st. sierż. Piotr Słomka z psem służbowym Skan z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

III miejsce zajął asp. Grzegorz Zajkowski z psem służbowym Nol z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

W kategorii przewodników psów do wyszukiwaniu zapachów narkotyków:

I miejsce zajął mł. asp. Marcin Brzeziński z psem służbowym Rewers z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

II miejsce zajął asp. Rafał Grzegorczyk z psem służbowym Kor z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

III miejsce zajął sierż. szt. Grzegorz Kowalewski z psem służbowym Szron z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Na uwagę i uznanie zasługuje asp. szt. Robert Błaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, który jest opiekunem dwóch psów służbowych o nazwach Opuncja i Oksa. Mimo, że w tym roku nie znalazł się na podium, posiada największy staż pracy ze zwierzętami i największe doświadczenie jako przewodnik. Z jego wiedzy często korzystają młodsze pokolenia przewodników. Od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca otrzymał specjalne, zasłużone podziękowania.

Laureaci eliminacji odebrali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca oraz Naczelnika Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu mł. insp. Agnieszki Guzy pamiątkowe puchary oraz dyplomy wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów. Psy służbowe zostały nagrodzone medalami, które z dumą wręczyła st. asp. Edyta Sułkowska koordynator ds. psów służbowych w Wydziale Prewencji KWP zs. w Radomiu. Słowa uznania wszystkim uczestnikom zawodów złożył Kierownik ZKP CSP w Sułkowicach.

Sędziami zawodów byli: st. asp. Edyta Sułkowska, sierż szt. Krzysztof Dukała, sierż. szt. Piotr Spociński z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz mł. asp. Bartłomiej Rybak z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu.

Zwycięzcom należą się serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom życzenia, aby ich wiedza i umiejętności sprawdziły się przede wszystkim w służbie, przyniosły satysfakcję i sukcesy zawodowe. Psom natomiast należy się zasłużony odpoczynek i miska pełna smakołyków.

Ogólnopolski Finał XXI Mistrzostw Kynologicznych Policji odbędzie się w dniach 16-20 września 2024 r. Skład reprezentacji wojewódzkiej stanowić będzie wytypowana dwuosobowa drużyna przewodników z psami oraz kierownik drużyny.

Tekst i foto/Wydział Prewencji KWP/st. asp. Edyta Sułkowska

Foto/ZKP w Sułkowicach/asp. szt. Dariusz Ratajczak