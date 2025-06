Staranowali drzwi autem, wybili szyby, zwinęli łup i… wpadli Powrót Drukuj Policjanci z Płońska zatrzymali pięciu obywateli Rumunii w związku z włamaniem do jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych na terenie miasta. Sprawcy wyważyli drzwi ewakuacyjne, zniszczyli stoisko z elektroniką i ukradli m.in. ponad 50 telefonów komórkowych oraz smartwatche. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, współpracy kilku jednostek policji i pomocy psa tropiącego, zostali namierzeni i zatrzymani na terenie powiatu ostrowskiego.

W nocy z 4 na 5 maja około godziny 1:30 w Płońsku doszło do kradzieży z włamaniem do jednego z lokalnych sklepów wielkopowierzchniowych. Sprawcy, używając pojazdu marki Volvo, wyważyli tylne drzwi ewakuacyjne, a następnie dostali się do wnętrza budynku. Tam po pokonaniu zabezpieczeń stoiska z akcesoriami telefonicznymi, splądrowali pomieszczenie, powybijali szyby w gablotach i skradli m.in. ponad 50 telefonów komórkowych, 7 smartwatchy oraz gotówkę. Straty oszacowano w sumie na blisko 180 tys. zł.

W wyniku uszkodzeń pojazd sprawców nie nadawał się do dalszej jazdy i został porzucony na miejscu. Samochód marki Volvo miał założone tablice rejestracyjne z wyróżnikiem WPN, jednak w środku znajdowały się również inne. Jak ustalili funkcjonariusze, auto zostało kupione kilka dni wcześniej na terenie woj. pomorskiego, natomiast tablice zostały skradzione na terenie gminy Naruszewo.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci zabezpieczyli ślady, sporządzili dokumentację fotograficzną i analizowali zapis monitoringu, który zarejestrował czterech zamaskowanych mężczyzn włamujących się do sklepu. W policyjnych działaniach uczestniczył również przewodnik psa tropiącego z ciechanowskiej komendy, którego czworonożny partner podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy w okolice trasy S7.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, analitycznej i wykorzystaniu nagrań z monitoringu, kryminalni ustalili trasę ucieczki sprawców oraz pojazd, którym oddalili się z miejsca zdarzenia. Trop doprowadził ich do jednego z moteli na terenie powiatu ostrowskiego. Tam w zatrzymaniu pięciu mężczyzn – obywateli Rumunii w wieku od 31 do 50 lat płońskim funkcjonariuszom wsparcia udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Na miejscu zabezpieczony również został pojazd marki Audi, którym sprawcy uciekli z Płońska. W bagażniku funkcjonariusze znaleźli sportową torbę, a w niej część skradzionego łupu – telefony komórkowe i smartwatche.

Okazało się, że jeden z zatrzymanych mężczyzn, 50-latek jest osobą poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania przez Belgię, natomiast jego kompani pozostają w zainteresowaniu służb z kilku innych europejskich krajów.

Cała piątka została przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, a następnie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia oraz kradzieży tablic rejestracyjnych.

Na dziś (7 czerwca) zaplanowano posiedzenia sądu w sprawie zatrzymanych mężczyzn. Zakończyło się już posiedzenie aresztowe dotyczące dwóch z pięciu zatrzymanych. Sąd przychylił się do wniosków prokuratury i śledczych, stosując wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie pozostałych trzech mężczyzn.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze sprawdzają, czy zatrzymani nie są powiązani z innymi, podobnymi przestępstwami na terenie Polski. Postępowanie w tej sprawie - śledztwo prowadzi płońska prokuratura.

kom. Kinga Drężek-Zmysłowska